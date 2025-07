Battezzati 146 bimbi col nome di Alguer 

Una domenica speciale per due turisti catalani che hanno voluto battezzare nella cattedrale di Santa Maria il loro terzo figlio “Alguer Miquel”. Un nome che è molto più di un omaggio affettuoso: è il segno tangibile di un legame forte e duraturo tra Catalogna e Sardegna.

«La decisione di chiamare il bambino “Alguer” è un chiaro omaggio alla città che, nonostante la distanza geografica, mantiene viva la variante algherese del catalano e una forte identità catalana», riferisce Joan-Elies Adell responsabile culturale della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia. «Questa scelta è particolarmente sentita da Gerard e Mireia, che hanno visitato Alghero e la Sardegna frequentemente per le loro vacanze. L’elezione del nome Alguer è dunque legata ai tanti bei momenti trascorsi qui, rafforzando un legame affettivo profondo con l’Isola. Il nome Miquel è stato scelto non a caso: è infatti il patrono della città di Alghero, ma anche di Vic, la città di provenienza della madre», aggiunge Adell. A celebrare il battesimo è stato don Angelo, una cerimonia svolta in forma intima, alla presenza della madrina Maria Grazia, amica sarda della coppia, e con una preghiera speciale rivolta alla Vergine di Montserrat, patrona della Catalogna, venerata anche nella cappella della Moreneta presente nella stessa cattedrale algherese. Curiosamente, la scelta del nome Alguer per un neonato catalano risuona con una tendenza emergente in Catalogna, spesso poco conosciuta in Sardegna. «Nel 2023 sono stati registrati 28 neonati con il nome Alguer in Catalogna. Questa cifra si inserisce in una tendenza in crescita: tra il 2020 e il 2023, un totale di 146 neonati sono stati chiamati Alguer», conclude Joan-Elies Adell. (c. fi.)

