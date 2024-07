Battesimo per cinque consiglieri 

Si sono insediati ieri, durante la seconda seduta consiliare della nuova era Locci, i cinque consiglieri di maggioranza che hanno preso il posto degli eletti diventati assessori. Mariangela Cogoni, Maura Serri, Nicola Vincis, Massimiliano Spiga e Nicola Mereu sono subentrati a Saverio De Roma, Claudia Lerz, Piergiorgio Massidda, Emanuela Stara e Fabiana Boscu. La seduta, l’ultima prima della pausa di agosto, è stata presieduta da Ignazio Tidu, neo presidente dell’assemblea cittadina e anche consigliere: secondo il regolamento, non è tenuto a dimettersi, quindi mantiene quest’altra carica. Primi botta e risposta tra opposizione e maggioranza. Franca Cicotto, che torna in Consiglio dopo 7 anni di assenza, ha risposto così alla consigliera di maggioranza Bernadette Ibba che ha invitato la minoranza a essere costruttiva e rispettare i lavori dell’aula: «Ogni volta che si rivolgerà a me troverà sempre la risposta pronta; se portate rispetto, lo avrete», ha detto Cicotto. «Non precluderò nulla all’opposizione, che spero sia costruttiva per il bene dei cittadini e non faccia solo ostruzionismo», ha poi detto il sindaco Tomaso Locci nel suo intervento di comunicazione dell’avvenuta formazione della Giunta.

RIPRODUZIONE RISERVATA