Battesimo anche per gli Azzurrini di Baldini 

A ventiquattr’ore dal debutto nelle qualificazioni europee contro il Montenegro (in programma oggi alle 18,15, La Spezia stadio “Alberto Picco”, diretta tv su Rai 2), il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini fa il punto della situazione in conferenza stampa dopo i primi tre giorni di lavoro al Centro di Preparazione olimpica di Tirrenia: «Questi giovani sono la parte migliore del nostro calcio, sono stati molto disponibili in questi giorni, hanno voglia di capire». Tra loro anche i giocatori del Cagliari Idrissi e Palestra. Il primo, nato a Sadali, è alla prima convocazione con gli Azzurrini.

Le scelte

Baldini non si sbilancia sulla formazione: «Per me sono tutti titolari, anche perché le partite oggi non si giocano più in undici ma in sedici. Chiunque farò giocare, quindi, sarà come far giocare tutti, poi avremo anche la seconda partita nella quale ci saranno anche dei cambiamenti. La cosa più difficile, alla fine, sarà scegliere i quattro da mandare in tribuna».

L’avversario

Parlando del Montenegro il tecnico sottolinea che «è una squadra molto fisica, che non bisogna assolutamente sottovalutare, anche se dal punto di vista tecnico sicuramente in questo momento noi siamo superiori», dice. «Ma proprio quando si pensa di essere superiori si rischia di fare brutte figure. Faremo la nostra partita, ci siamo preparati contro un 4-2-3-1, ma anche se si schiereranno con un altro modulo i ragazzi sono pronti».

Pafundi scalpita

Tra i più attesi in campo, c'è indubbiamente Pafundi che nel novembre 2022 Mancini fece debuttare in Nazionale A a 16 anni, affacciatosi già la scorsa stagione in Under 21. «Io mi sento un giocatore tanto importante quanto tutti gli altri e credo che ognuno di noi debba dare il massimo per una sana competizione individuale e per fare squadra», afferma Pafundi. «Riguardo al mio percorso degli ultimi anni, penso che di errori ne ho fatti come tutti, però sono uno che non ha mai mollato e continuerò a lavorare per gli obiettivi che ho. Quando ho avuto poche opportunità mi sono buttato giù, ma ora sono in una nuova piazza con persone che mi apprezzano e non vedo l'ora di far vedere quello che posso fare».

RIPRODUZIONE RISERVATA