Battesimo al tramonto per Luna Rossa 

Un’uscita sino al tramonto, mercoledì, anticipando l’arrivo del vento “oltre i limiti” di ieri, per il debutto di Luna Rossa, “armata” di tutto punto nelle acque di Cagliari. A circa 20 giorni dalla prima uscita dello scafo senza albero, al traino del motoscafo, l'AC75 per la sfida italiana alla 38ª America’s Cup ha compiuto il suo nuovo battesimo, raccogliendo i primi dati. Della Luna che ha regatato alla Louis Vuitton Cup di Barcellona è rimasto praticamente solo il “guscio”. I nuovi regolamenti impongono (o consentono) diverse novità, la più importante delle quali è il numero dei membri dell’equipaggio, che passano da 8 a 6 (tra i quali cinque velisti compresa una donna e un ospite), con la sostituzione dei cyclor (i grinder a pedali) con delle batterie. Alcune soluzioni a bordo sono originali (e top secret), altri componenti sono one design , uguali per tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA