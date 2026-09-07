«Batterie al litio nelle campagne, il sindaco faccia luce» 

A Nuraminis è allarme per la possibilità che sia realizzato in paese un impianto di stoccaggio di energia elettrica con batterie al litio. Così il sindaco Stefano Anni si è mosso per avere informazioni e, in Consiglio comunale, rispondendo all’interrogazione della minoranza ha fatto sapere che «dalle verifiche è emerso che agli atti d’ufficio e sul portale del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica non è presente alcuna istanza da parte dell’azienda Enerfit» per un progetto si quel tipo.

La notizia è venuta alla luce grazie a un’inchiesta del giornalista Mauro Pili, il quale ha spiegato che il territorio comunale è stato scelto dalla società francese per la realizzazione di imponenti depositi di quel materiale. Così il gruppo d’opposizione “Il Cambiamento Possibile” guidato dalla capogruppo Federica Pinna ha chiesto a primo cittadino e all’assessore «competente» che si facesse «luce su quanto sembrerebbe stia accadendo».

Il sindaco ha replicato sostenendo che «a oggi e in base agli atti d’ufficio» l’amministrazione comunale «non è a conoscenza dell’esistenza di progetti dell’azienda Enerfit» e «non è stata coinvolta» per «esprimere pareri». Precisazioni che non allontanano i timori sull’ipotesi dell’interesse della società, che avrebbe già concluso accordi economici coi proprietari per l’acquisto dei terreni sui quali dovrebbe sorgere l’impianto a ridosso della strada provinciale Nuraminis-Samatzai. «Chiedo, qualora il Comune fosse interessato, la convocazione di una seduta consiliare aperta», ha concluso la consigliera Pinna.

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