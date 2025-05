Batteria, un parco moribondo 

Batteria lentamente muore, tra due bandi andati deserti e numerose polemiche su quanti e quali alberi abbattere. I pini secchi sono destinati a crollare al suolo, vittime predestinate dell’incuria e rappresentano un pericolo per i frequentatori del parco. Un’estate fa l’effetto combinato tra un famelico coleottero invasore e alcune stagioni di caldo torrido aveva suggerito il taglio selettivo come unica difesa. La diagnosi era stata impietosa: 1000 alberi da tagliare. Un rimedio drastico per salvare il parco di Batteria dalla completa distruzione. Nove mesi dopo non è stato abbattuto neppure un pino. O meglio non è stato fatto nulla.

L’ordinanza

Il coleottero “tomicus”, principale indiziato del disastro, era stato identificato attraverso un monitoraggio condotto con l'Università di Sassari. Nel 2024 alla luce dei risultati dello studio la Forestale nel luglio 2024 disponeva un’ordinanza per annunciare il taglio delle piante morte ma ancora in piedi e di quelle sofferenti ma in via di rapido disseccamento. Quelle che oggi appaiono del tutto prive di vita come si evince dal colore grigio. Il provvedimento prevedeva anche lo scortecciamento del materiale a terra. Il Comune, destinatario dell’ordinanza, avrebbe dovuto l’onere di ripulire la pineta dagli alberi abbattute e dai residui. Il tutto in un mese. Somma urgenza? Così non è stato. La stazione forestale di Tortolì, guidata da Giorgio Usai, in tempi non sospetti aveva segnalato il disastro alle porte. Da più parti in quei giorni venne proposto l’affidamento del taglio e della gestione a Forestas, che di Batteria, San Gemiliano e Bonghì, dovrebbe occuparsi in futuro. Tuttavia non se ne fece nulla. Nell’amministrazione guidata da Marcello Ladu Riccardo Falchi, è consigliere comunale con delega all’Ambiente: «Abbiamo fatto diverse azioni verso le autorità preposte. Oggi vediamo i risultati di una situazione che dura da anni. La situazione è molto complicata».

Le tesi

Eliminare soltanto il secco in modo che le altre piante avessero più spazio per riconsolidarsi. Questo il pensiero di diversi esperti in materia che da subito si erano detti contrari all’abbattimento di 1000 alberi che avrebbe ridotto la pineta di un terzo. La decisione di abbattere era stata contestata in assenza di un’azione gestionale per limitare in primis accessi e calpestio. Da allora Batteria attende comunque un intervento, più o meno invasivo, per salvare quel che resta del verde.

