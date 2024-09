Batteria, taglio sospeso Le imprese rifiutano le condizioni del bando  

La lotta al tomicus è sospesa. L’intervento di bonifica nel parco di Batteria finisce in congelatore, almeno fino a quando un’impresa specializzata non accetterà le condizioni del bando di gara proposto dal Comune per ripulire dall’insetto killer l’area del parco ambientale che domina Arbatax. La ditta di Gairo, aggiudicataria dell’appalto, ha rinunciato all’intervento. Per una cifra tra i 20 e i 30 mila euro avrebbe dovuto tagliare e rimuovere un migliaio di tronchi morti. A ruota è subentrata un’impresa di Ussassai, ma nel solco della precedente anche questa ha sollevato bandiera bianca dopo un sopralluogo tecnico. Ecco perché, al momento, il provvedimento con cui la Forestale ha ordinato al Comune l’intervento fitosanitario non è ancora divenuto efficace. In base al capitolato di gara, oltre al taglio la ditta incaricata dovrà assumersi l’onere di curare anche lo scortecciamento del materiale a terra. In più i boscaioli devono sgomberare la pineta dagli alberi abbattuti, dalle piante schiantate naturalmente e dei residui di scortecciamento. L’ordinanza, datata 12 luglio, imponeva tempi stretti: il taglio si sarebbe dovuto effettuare entro agosto. Ma i numerosi cavilli burocratici, che si sono aggiunti alle velenose polemiche tra l’ex presidente dell’Ente foreste, Giorgio Murino, e il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, hanno rallentato le procedure e i lavori non sono ancora cominciati. (ro. se.)

