Batteria, parco senza gestore 

Nel 2019 su Batteria fiorivano le ipotesi di rilancio più disparate. Sei anni dopo, il futuro è da riscrivere. Il parco di Arbatax è rimasto orfano del gestore a cui il Comune aveva aggiudicato l’area, che sarebbe dovuta diventare oasi di relax, cultura e svago. All’epoca dell’affidamento si era fatto avanti anche il Politecnico di Milano per condurre uno studio tecnico-scientifico: un pool di esperti avrebbe dovuto ispirare il definitivo salto di qualità del parco, in cui insistono bunker dismessi. Il loro obiettivo era elaborare un piano in grado di convertire Batteria in chiave turistica. L’aggiudicazione alla Levante è stata dichiarata la decaduta per disinteresse della stessa società con sede a Tortolì.

«Disinteresse»

La cronistoria della vicenda è segnata da una sfilza di comunicazioni fra il Comune e la società, che il 31 ottobre del 2019 aveva ottenuto la concessione. Poi la pandemia ha congelato tutto. A settembre del 2022, la Levante ha richiesto all’ente alcune modifiche allo schema di concessione, rispetto alla durata e alla possibilità di inserire alcuni moduli abitativi da destinare all’ospitalità di vacanzieri. Sono seguiti diversi incontri con l’amministrazione e dagli uffici hanno richiesto, a più riprese, la presentazione del progetto di sistemazione del parco che, però, non è mai stato protocollato. «Nonostante i diversi solleciti, sia formali che informali, la ditta - è quanto scrivere nella determina il responsabile dei Lavori pubblici - non ha presentato la documentazione necessaria per poter definire il procedimento di assegnazione dell’area e la stipula della concessione. Lo scorso ottobre è stato avviato il procedimento di decadenza dell’aggiudicazione. Sono stati concessi anche nuovi termini per eventuali controdeduzioni, ma in Comune nulla è stato recapitato.

Contratto stracciato

Riscontrato il disinteresse della ditta assegnataria nel portare avanti il procedimento per la stipula della concessione novennale di Batteria, il Comune ha dichiarato la decadenza del bando. Ora l’ente è in corsa per ottenere un finanziamento regionale attraverso un bando riservato a interventi di realizzazione di infrastrutture verdi e blu.

RIPRODUZIONE RISERVATA