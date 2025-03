Batteria, muflone ucciso da un laccio 

Qualcuno ha sulla coscienza l’uccisione di un muflone. Un esemplare è stato ritrovato senza vita vicino alla collina di Batteria. È rimasto impigliato in un laccio d’acciaio sistemato nei giorni scorsi in un punto dove è solito transitare il branco che, da diverso tempo, invade strade e proprietà private nel quadrilatero fra Arbatax, Porto Frailis, San Gemiliano e Is Cogottis. Sul posto, ieri pomeriggio, sono intervenuti gli agenti della stazione forestale di Tortolì che hanno allertato i veterinari dell’Istituto zooprofilattico incaricati di ispezionare la carcassa per accertare l’esatta causa della morte.

Gli investigatori dovranno anche risalire all’autore del reato. Attività che si annuncia tutt’altro che semplice. Tuttavia appare abbastanza probabile che ad allestire la trappola sia stato qualcuno che non gradisce la presenza dei mufloni tra le strade del borgo marinaro. Un fenomeno che va avanti da qualche anno e che, soprattutto negli ultimi tempi, si è accentuato in virtù dell’incremento del numero di esemplari.

Poco più di trenta gli esemplari che si aggirano senza controllo tra Arbatax e dintorni. Un fatto analogo era successo a febbraio dello scorso anno, quando un residente aveva avvistato il muflone, un esemplare femmina, disteso sullo sterrato, vicino alla chiesa di Stella Maris. Il quadrupede era stato rinvenuto in condizioni critiche e aveva difficoltà a muoversi. L’animale, nei giorni successivi al ricovero in una clinica specializzata, era morto.

