Batteria, i pini stanno morendo 

La pineta di Batteria è un paziente in agonia. Gli alberi sono sofferenti e per tentare di risolvere la criticità, ammesso che ci sia ancora del tempo, è stata costituita una task force tra Comune e Forestale. Un’azione sinergica tra le rispettive delegazioni che hanno condotto un sopralluogo insieme a un entomologo dell’Università di Sassari. L’esperto ha passato ai raggi x la condizione dell’area, anche per capire i comportamenti del coleottero curculionide, l’insetto che sta attaccando gli arbusti. Ma tra le cause del fenomeno sono emerse anche altre due criticità: la scarsità di suolo e la siccità. All’assessorato regionale dell’Ambiente e a Forestas sono state trasmesse le relazioni sulla missione al parco.

Corsa contro il tempo

Tutta la pineta che s’affaccia sul mare di Arbatax, sia sul versante del porto che su piazzetta Cala Moresca, a godere di salute cagionevole: gli alberi sono sorvegliati speciali. Quasi tutti gli arbusti sono ostaggio del coleottero, che proprio nel pino ha la pianta ospite prediletta per la deposizione delle uova. Le piante manifestano sintomi di deperimento naturale dovuto a siccità e calore estremi vissuti negli ultimi anni. In Comune è in dirittura d’arrivo la procedura per dar vita alla convenzione con Forestas utile a garantire la cura delle specie autoctone nella pineta di Batteria. «Faranno delle attività selvicolturali. Manca soltanto la firma», dichiara Riccardo Falchi, consigliere comunale con delega all’Ambiente. Che illustra le condizioni dell’accordo con l’Agenzia: «La convenzione prevede la concessione di diverse aree, tra cui Batteria, in cui verranno effettuate tutte le attività di gestione e di sviluppo dell'ambiente e degli ecosistemi».

Sotto sorveglianza

L’incrocio delle tre cause provoca deperimento dei pini che rischiano di morire. Le condizioni delle piante sono sorvegliate a vista. «Siamo consapevoli - puntualizza Falchi - che le piante si trovino in stato di sofferenza per diversi motivi, come la mancanza d'acqua, il Ph del terreno e la sua disponibilità, le condizioni climatiche nonché i parassiti e le malattie. Proprio per questo cerchiamo di tenere monitorata costantemente la situazione».

