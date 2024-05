Batteria “cinese” alle porte di Cagliari 

Tutti contrari, Regione e Comune, ma l’Enel ha iniziato ugualmente i lavori per la costruzione, alle porte della Città Metropolitana di Cagliari, della più grande batteria “cinese” mai realizzata in Italia. Il cantiere, posizionato nell’agro di Quartucciu, sulla nuova Statale 554, verso Villasimius, conterrà oltre 200 container elettrochimici “Made in China”, prodotti dalla Catl, la più grande industria di batterie al mondo. Dietro questa operazione ci sono, però, tanti buchi neri e molti pericoli, a partire dalla dipendenza energetica della Sardegna dalla Cina.

