Battere sul campo le discriminazioni 

Ieri sera, a Samassi, si è svolta una manifestazione sportiva all'insegna dell'inclusione, presso la palestra delle Scuole medie: per la giornata conclusiva della stagione della Asd Janas Samassi, di pallavolo, un appuntamento speciale che ha visto la squadra della terza divisione femminile sfidare la Special Janas. «La squadra Special è composta da giocatori di pallavolo diversamente abili e da partner, ruolo svolto in questo caso dalle ragazze dell’Under 14», spiega Samon Medda, presidente dell’associazione sportiva: «Si tratta di un progetto attivato diversi anni fa per agevolare l’integrazione dei diversamente abili nel gruppo sportivo della pallavolo».

L’evento ha rappresentato un momento significativo di condivisione e inclusione, dimostrando come lo sport possa essere un potente strumento per abbattere le barriere e promuovere la solidarietà. «È stato veramente bello vedere tutti i ragazzi mettersi in gioco, in una giornata in cui la condivisione e l’inclusione hanno fatto da protagoniste», conlcude Medda.

La manifestazione ha evidenziato l'importanza di creare spazi e opportunità per tutti, confermando il valore dello sport come veicolo di inclusione sociale.

RIPRODUZIONE RISERVATA