Battaglione, ecco il nuovo comandante 

Cambio alla guardia del nono Battaglione Carabinieri Sardegna: ieri il tenente colonnello Alfonso Musumeci ha preso il comando subentrando al maggiore Stefano Colantonio.

La cerimonia si è svolta alla presenza del generale di brigata Francesco Gargaro comandante regionale, del generale Giovanni Adamo, comandante della prima Brigata Mobile Carabinieri di Roma e del colonnello Massimiliano Sole, comandante dell’ottavo Reggimento Lazio.

Musumeci lascia il comando dei “Cacciatori Sardegna” di Abbasanta (OR) che gli era stato affidato nel 2017. L’Ufficiale ha ricoperto diversi incarichi investigativi in territorio nazionale per poi giungere nel 2000 al comando del nucleo operativo e radiomobile di Cagliari e successivamente del nucleo informativo dello stesso comando provinciale. Nel 2011 è giunto a Oristano, proveniente dal nucleo anticrimine di Nuoro, per poi assumere l’incarico di comandante della compagnia dei carabinieri di Ghilarza.

