Battaglie sociali e solidarietà al Monte 

Convivialità e solidarietà si incontrano a Nuoro. Oggi dalle 18 alle 22 in piazza del Rosario si terrà un mercatino solidale organizzato da Nugoro Antifascista e Palestina in su coro, in cui i nuoresi potranno vendere, donare, scambiare, o anche e solo scambiare due parole con i presenti in un momento conviviale e di unione in una delle piazze storiche della città. Alle 20 è previsto uno spettacolo con Shardana Queen "Stravolta da un insolito destino". Nel corso della serata si terrà inoltre la prima edizione di "Talent nascost", un'iniziativa volta alla ricerca di nuovi talenti. Ieri, sempre in piazza del Rosario, si è tenuta la proiezione del film "Filindeu 2.0 e la saggezza nelle mani" di Antonio Sanna, inserito all'interno del programma "Ammentos de pratha" organizzato dall'associazione culturale Su Rosariu.

Gli appuntamenti di cinema in piazza proseguiranno anche il 30 luglio alle 21.30 con "L'uomo che comprò la luna" di Paolo Zucca. Spostandoci verso l'oasi cittadina, invece, ogni mercoledì, al parco del Monte appuntamento serale fisso con lo yoga, ma anche via ai preparativi e iscrizioni per l'evento annuale "A Foras camp!" in cima al Monte Ortobene. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA