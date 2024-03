Battaglia tra de amicis e Santiago nell’over Negli Ultra è lotta tra Calasetta e Fly divani 

Continua il duello a distanza tra De Amicis e Santiago negli Over Libertas Caam. Si ferma bruscamente la corsa della capolista dei Master, La Bottega del Sughero, mentre negli Ultra è ancora lotta aperta tra Calasetta Turisport e Fly Divani Monserrato.

Botta e risposta

La capolista de Amicis riscatta il ko della settimana scorsa e torna al successo con il 3-1 sul New Bar Mexico nella settima di ritorno degli Over. Tiene il passo (a quattro punti) il Santiago (4-1 sulla Toti Lounge Bar) così come il Bar Dessì, più staccato, che supera (2-1) Gli Incisivi. Il Cagliari 2007 rallenta il Kalagonis (0-0) e l’Acp Generali Cagliari Porto impone lo 0-0 alla Jupiter. Il 2-2 contro un buon Real Cocciula in sensibile ripresa costa ai Kaproni l’aggancio a 40 punti del Barracca Manna, vittorioso sulla Thermomax 3-1. Intanto i Muppet hanno calato il poker contro la Crescenzi Sport (4-0), mentre il Maracalagonis coglie il suo primo punto stagionale dopo ventisei giornate imponendo lo 0-0 al Genneruxi Remax Mistral, che guadagna comunque il terzultimo posto del torneo Over. La Medilav infine si impone di misura sull’Aek Kasteddu (1-0).

Stop per la capolista

Lo scontro diretto con la Jasp Rassu Spedizioni condanna la capolista La Bottega del Sughero, sconfitta per 1-0 nell’ottava giornata di ritorno dei Master. Sono sette ora i punti che dividono le due contendenti al primo posto in attesa della sfida tra Deximu e Monserrato Asso Arredamenti in programma giovedì. L’El Carnicero torna al successo con un poker al Cra Sardegna. Il 2-0 del Flamengo sull’Is Morus Relais Genuis consente ai rossoneri di agganciare momentaneamente a ventotto punti il Deximu. Colonial Fruits-Serbariu è stata rinviata.

Doppia vittoria

Negli Ultra il Monserrato Fly Divani risponde alla capolista Calasetta Turisport con un doppio successo: nel recupero con i Teddy Boys (sconfitti 3-0) e con la Gedi S.r.l. battuta per 2-0 i monserratini seguono la scia della capolista, vittoriosa per 4-1 sugli Old Boys. Successi anche per il Brancaleone sul Mulinu Becciu (2-0) e per il Panificio Genuis sui Teddy Boys, che incassano il secondo 3-0 in tre giorni. Lewis Room B&B-Bmk è stata invece rinviata al 12 marzo.

