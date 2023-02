Battaglia sul mutuo, la banca pignora la casa di Renato Soru 

L’imprenditore – fanno sapere dalla difesa – saldò quel debito con il Fisco nel maggio 2016, l’anno prima della sentenza d’appello che poi fece cadere tutte le accuse. Un bonifico milionario effettuato, secondo i legali, il giorno prima dell’entrata in vigore della legge sulla rottamazione delle cartelle esattoriali che gli avrebbe fatto risparmiare circa due milioni e mezzo di euro. Per poter estinguere quel contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, però, Soru accese un mutuo pluriennale con Intesa Sanpaolo, così da avere subito la cifra necessaria e restituirla all’istituto di credito rateizzando l’importo. Quattro anni fa – sintetizzano dallo staff legale dell’ex presidente della Regione – sarebbe nato un contrasto con la banca sulle modalità di restituzione del mutuo e, due anni fa, l’istituto avrebbe fatto scattare il pignoramento. Una situazione che potrebbe, però, essere risolta dagli avvocati con un accordo tra le parti.

A ribaltare la condanna in primo grado a tre anni di reclusione inflitta dal giudice del Tribunale di Cagliari, Sandra Lepore, era stata la Corte presieduta dal giudice Claudio Gatti che aveva accolto la richiesta di ribaltare il verdetto formulato dal sostituto procuratore generale Giancarlo Moi. Per tre capi d'imputazione Soru era stato assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato, per altri due perché il fatto non sussiste. Insomma, per i giudici di secondo grado l’ex presidente della Regione non evase con dolo le imposte, ma i problemi con il Fisco furono legati solo ad errori. Sta di fatto che il patron di Tiscali decise di chiudere il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate pagando otre 7 milioni tra multe e interessi.

La villa cagliaritana dell’ex governatore Renato Soru è stata pignorata su richiesta di Intesa Sanpaolo, l’istituto di credito al quale il fondatore di Tiscali si era rivolto per ottenere un prestito pluriennale col quale estinguere un debito col Fisco da 7 milioni di euro. Un debito scaturito da un accordo con l’Agenzia delle Entrate per una presunta evasione. Su questa vicenda l’ex segretario del Pd sardo era stato anche processato e poi assolto, con sentenza diventata definitiva, dalla Corte d’appello di Cagliari nel 2017. Dopo il pignoramento della casa davanti alla Basilica di Bonaria, da qualche tempo sono al lavoro gli avvocati che stanno cercando un accordo con la banca.

I problemi col Fisco

Villa pignorata

Il contenzioso

Soru (che è stato anche europarlamentare dal 2014 al 2019) era stato condannato in primo grado perché accusato di aver evaso 2,6 milioni di euro nell'ambito di un prestito fatto dalla società Andalas Ldt (società inglese di Soru) a Tiscali. L’inchiesta era nata da un servizio di un programma di Michele Santoro sulle imprese italiane che avevano società estere. Soru si era sempre difeso ammettendo l'errore ma sostenendo che aveva sempre dichiarato alla Consob la società inglese. Alla fine, in appello, anche la Procura generale si era convinta della buona fede dell’ex governatore e aveva chiesto l’assoluzione, accolta dalla Corte con la formula più ampia. Quei poco più di due milioni e mezzo non versati al Fisco erano lievitati, tra sanzioni e interessi, facendo scattare l’indagine del pm Andrea Massidda. Prosciolto definitivamente in sede penale, saldato il debito con l’Agenzia delle Entrate, ora i legali di Soru cercano l’accordo con Intesa Sanpaolo per chiudere anche l’ultima partita: quella che ha portato al pignoramento della grande casa di viale Bonaria a Cagliari.

