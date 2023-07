Battaglia sul faro di Marconi 

Dalle onde (radio) di Guglielmo Marconi a quelle della piscina emozionale e delle vasche idromassaggio, Golfo Aranci si mobilita per dire no alla trasformazione in hotel di lusso della Stazione di vedetta di Capo Figari e della Batteria Luigi Serra e, ieri, il semaforo che il Premio Nobel per la fisica utilizzò, nel 1932, per il primo esperimento di collegamento radio a onde corte, è finito in Parlamento. L’esponente di Italia Viva, Roberto Giachetti, ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere spiegazioni ai ministri competenti sul progetto di riqualificazione e valorizzazione delle strutture, assegnate dalla Regione, il 28 giugno scorso, in concessione per trent'anni, alla New fari srl (società cagliaritana che ha già recuperato il faro di Capo Spartivento a Chia) per destinarle all’ospitalità turistica, realizzando otto suites con annessi sala da pranzo e da the, cantina, terrazza, aree benessere ed eventi, mediateca digitale e piscina emozionale, già descritte nel sito internet della società.

In Parlamento

Premettendo che «il sito in cui sorgono il faro e la batteria è ritenuto uno dei luoghi identitari del territorio, meta di escursionisti che lo frequentano per il valore simbolico e per godere della cornice naturalistica e del panorama e rientra nell'elenco nazionale delle Zone di protezione speciale», ai Ministeri dell'Ambiente, della Cultura e del Turismo, Giachetti domanda «in base a quali criteri il progetto di una struttura privata di lusso sia stato ritenuto compatibile con la valorizzazione dei luoghi assegnati, se sia stata verificata la coerenza dei progetti per una ZPS e se l'aspetto estetico-costruttivo degli immobili sia tutelato e le modalità di realizzazione delle strutture previste non incidano, danneggiandolo, sull'ambiente circostante».

Le petizioni

Contro la privatizzazione e la cementificazione della torretta circolare e del fabbricato che ospitava gli alloggi militari, inaugurati nel 1890 dalla Regia Marina con il compito di fornire indicazioni per le navi di passaggio, e della struttura militare del Regio esercito, baluardo della costa golfarancina durante le due guerre mondiali, il consigliere comunale del gruppo Cambia con noi, Andrea Viola, ha lanciato una petizione su Change.org «per salvare un luogo simbolo del territorio e di valore storico» che, in tre giorni, ha raccolto oltre duemila firme. I consiglieri comunali di opposizione hanno chiesto (e sollecitato) la convocazione di un Consiglio comunale straordinario per valutare l'impatto del progetto e portarne a conoscenza la cittadinanza. Il comitato spontaneo di cittadini Maremosso ha messo in campo una campagna mediatica, promuovendo un contest fotografico per farne un collage da pubblicare sui social, che in ventiquattro ore ha collezionato oltre cento scatti, e ha coinvolto la Lipu che ha aderito alla protesta stilando una relazione sulla presenza nel sito di specie avifaunistiche protette, indispensabile per la tutela della biodiversità.

Comune e Regione

Aspetta di conoscere i dettagli, invece, il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas: «Attendiamo di incontrare sia la Regione che ha curato la procedura sia l'aggiudicatario del bene e solo dopo questa interlocuzione, che si terrà a breve, saremo in grado di esprimere il nostro parere sul progetto». Sulla questione si è espresso, anche, l'assessore regionale al Bilancio ed ex sindaco del paese, Giuseppe Fasolino, che, in occasione della firma dell'accordo tra Regione e New Fari, ha detto: «Con la firma del contratto di valorizzazione della Stazione di vedetta di Capo Figari e della Batteria Luigi Serra un importante bene viene messo al servizio della comunità in chiave di sviluppo e crescita futura del territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA