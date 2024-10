Battaglia sui social per l’ordinanza di chiusura dell’ospizio 

A Calasetta, ex sindaca e sindaco attuale se le suonano di santa ragione a colpi di post su Facebook. Oggetto del contendere, la chiusura della casa dell’anziano, a seguito del sopralluogo dei carabinieri del Nas.

Claudia Mura sceglie di realizzare un comunicato scritto e firmato da tutto il gruppo dell’amministrazione uscente mentre Antonello Puggioni risponde con un video dove non si risparmia. «Riteniamo che basare un Consiglio comunale puntando il dito sull’altro, sia troppo facile e assistere a momenti di prevaricazione e toni accesi come quelli avvenuti in Consiglio, non aiuti il clima di collaborazione - si legge - ci auguriamo che l'attuale amministrazione possa rivedere tale posizione, assumendo una diversa decisione che tuteli tutte le parti coinvolte». Decisa la risposta del sindaco Puggioni. «Mi sento offeso da questo fantomatico gruppo che oggi è fuori dall’attività politica e che per 5 anni non ha avuto nessun rapporto con la cittadinanza. Lo dico con fermezza, vergognatevi. Dimentica l’ex sindaca che i suoi Consigli erano urla e schiamazzi dall’inizio alla fine fino all’ultimo minuto. Inoltre, non si è mai fatta vedere dagli anziani e ancora ha il coraggio di parlare. Hanno distrutto l’anima di un paese».