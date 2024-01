«Battaglia su sanità e trasporti»  

Hanno scelto un luogo simbolo per annunciare la loro avventura elettorale. I candidati della lista civica “Uniti per Alessandra Todde presidente” si sono dati appuntamento nella stazione ferroviaria di Nuoro, ieri mattina. Da quell’angolo della città che più di tutti denota arretratezza, hanno avviato il loro cammino verso le elezioni regionali del 25 febbraio. «Avremmo voluto fare questo incontro proprio all’interno della stazione, e non tra i tavoli di un bar, ma purtroppo la domenica è chiusa - hanno detto in coro i candidati della lista civica -. Non solo siamo l’unico capoluogo di provincia in Italia con una linea ferroviaria a scartamento ridotto, ma crediamo che questa sia pure l’unica stazione chiusa di domenica». Trasporti e sanità da rilanciare. Sono gli obiettivi dei sei candidati: Sebastian Cocco, Rosa Canu, Mariaelena Motzo, Lorenzo Pau, Giovanni Pisanu e Antonella Bassu. (g. l.)

