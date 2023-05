Battaglia per la sede storica del liceo 

«Siamo alla ricerca disperata di aule e sappiamo che nella scuola di via Brigata Sassari, che ospita l’istituto Beccaria, ci sono spazi: ci accontenteremmo di dividerli con loro».

La scuola

Il liceo di via delle Cernitrici non finisce di crescere: da circa 850 alunni si salirà a 900, sono previste in settembre undici: ma ora nella sede di via delle Cernitrici il Gramsci-Amaldi ci sta davvero stretto. Al punto che sia il Consiglio d’istituto (con una comunicazione al Comune e alla Provincia), sia la dirigenza hanno deciso di affrontare la situazione. «Prima di dover assumere di nuovo scelte dolorose – rimarca la preside Emanuela Pispisa – come ad esempio disfare l’archivio o qualche laboratorio. cerchiamo altri spazi». Il tempo passa, l’anno scolastico sta finendo e il successivo è a soli tre mesi e mezzo di distanza: «Ma di concreto non c’è nulla – sottolinea la dirigente – la nostra è una richiesta “disperata” perché nella stagione che volge al termine abbiamo ricavato spazi nei modi più impensabili: da un lato aspettiamo di capire i progetti della Provincia, dall’altro ci è giunta notizia che una recente ricognizione avrebbe confermato che all’ex liceo Classico di via Brigata Sassari ci sarebbe qualche spazio». Ma nella storica sede del Classico c’è da diversi anni (esule prima dalla sede di piazza Repubblica, poi da via Umbria-Caresias) l’istituto tecnico Beccaria. E qui non sembrano molto propensi a cedere “territori”.

Il tecnico

«Neppure noi abbiamo spazio – afferma la dirigente Anna Dessì – l’ufficio di presidenza è addirittura situato in un antibagno e fra il diurno e le serale l’edificio ospita 200 alunni. Piuttosto, stiamo ancora cercando di capire quanto sia provvisoria la nostra permanenza in via Brigata Sassari, non abbiamo notizie del ripristino della sede di via Caresias». Tutte le considerazioni tirano in ballo la Provincia Sud Sardegna proprietaria delle scuole superiori. Per il Gramsci Amaldi un anno fa venne annunciato un progetto da 600 mila euro per realizzare diverse aule con un mini ampliamento del plesso: «Progetto ancora buono e fattibile tramite un sistema di prefabbricati che si potrebbero installare celermente – replica il commissario Mario Mossa – ma occorreva avere sia il nullaosta al bilancio dei revisori, sia certezza dei numeri del Gramsci Amaldi che di tutte le altre nostre scuole a Carbonia. E nessuna verrà cacciata». Ma il tempo stringe e il Comune, tirato in ballo, farà da mediatore: «Imminente un vertice con tutte le parti interessate a questa problematica - anticipa il sindaco Pietro Morittu – per dare risposte in tempi ragionevoli».