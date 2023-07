Battaglia per il riconoscimento del campidanese 

Continua la battaglia quartese per il riconoscimento regionale del campidanese come varietà della lingua sarda. Il tema è approdato in Consiglio comunale con l’ordine del giorno presentato dal consigliere comunale di minoranza Tonio Pani, e votato all’unanimità. Nel documento si fa riferimento alla legge regionale 22 sulla disciplina della politica linguistica regionale, che cita il catalano, il gallurese, il sassarese e il tabarchino come “patrimonio immateriale della Regione”, per poi fare un breve cenno sulle macrovarietà campidanese e logudorese. «Le norme di riferimento adottate dalla Regione a carattere sperimentale per la lingua scritta, sinora hanno dimostrato di dividere i sardi anziché unirli», ha sottolineato il consigliere Pani durante il dibattito, per poi aggiungere: «I campidanesi non sono stati rispettati nel loro diritto alla propria identità linguistica».

Da qui la proposta - rivolta al sindaco - di “sollecitare la Regione affinché venga modificata la legge, inserendo le due varietà storiche campidanese e logudorese”. Ordine del giorno approvato da tutto il Consiglio, compreso il sindaco Graziano Milia: «La proposta del consigliere Pani è assolutamente condivisibile, con un solo obiettivo», ha detto Milia, «salvaguardare la lingua sarda e riconoscere le varianti che la compongono».

