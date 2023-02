Battaglia per il patrimonio Zoagli 

E adesso inizia la battaglia per il patrimonio della marchesa. Tanti soldi e poi decine di appartamenti e appezzamenti di terreno, in Sardegna e in Liguria. Donna Ernestina Tacchino Zoagli era ricca, molto sola e correva dietro ai suoi sogni. Scrittrice, protagonista di iniziative pubbliche ad Alghero (Fidapa, Rotary, eventi culturali, letture delle sue opere affidate all’attore Matteo Gazzolo), negli ultimi anni della sua vita è stata al centro di una storia che venerdì è culminata in due condanne per truffa, in particolare, cinque anni di reclusione inflitti all’amministratore del suo patrimonio, il professore Rodolfo Gosmino. E adesso in tanti sono interessati ai suoi scritti, ma non ai gialli, ai romanzi rosa che portano la sua firma, no, ora si parla dei testamenti della marchesa. I pezzi di carta che stabiliranno a chi devono andare i quasi quattro milioni di euro di donna Ernestina. La storia dei suoi testamenti sembra la trama di un giallo, genere che tanto amava.

Testamenti a raffica

Le carte di alcune cause civili promosse davanti al Tribunale di Sassari, dicono che i testamenti olografi della nobildonna sono stati diversi. Una attività intensa di disposizione dei beni, che però è stata “neutralizzata” dai giudici. Infatti almeno quattro testamenti della marchesa sono stati annullati su istanza dell’amministratore di sostegno della signora, l’avvocato Nicola Lorusso. Storia finita? Neanche per idea. Infatti, stando a indiscrezioni, ora sarebbe spuntato un altro testamento che, in questo momento, sembra essere l’unico valido.

Colpo di scena

E come nei romanzi scritti da donna Ernestina, arriva il colpo di scena. Perché, come erede unico dei quattro milioni di euro di beni viene indicata la Fondazione Ernestina Tacchino Zoagli Onlus, ossia, il soggetto giuridico utilizzato (secondo la Procura di Sassari) per completare la spoliazione del patrimonio della marchesa. La nobildonna avrebbe stabilito che i suoi soldi e i beni immobili vanno tutti alla Onlus, per la realizzazione di un centro di promozione culturale (nella sua casa di Alghero) e per sostenere giovani scrittori.