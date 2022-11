Ieri mattina a Sorgono si è svolta la XV marcia in difesa della sanità pubblica nel distretto. A pochi giorni dalla presentazione a Cagliari dell’Atto aziendale dell’Asl di Nuoro, importantissimo per il futuro del San Camillo, cresce nella zona la speranza di ottenere quanto rivendicato in mesi e mesi di lotta. La giornata fredda non ha scoraggiato gli attivisti provenienti dai paesi della zona.

La marcia

Partiti dal valico di S’Isca ‘e Sa Mela hanno marciato contro quella che SOS Sanità, gruppo promotore dell’iniziativa, ritiene un ignobile demolizione dei servizi sanitari in atto da decenni. La richiesta pressante da parte dei marciatori è quella di una distribuzione dei medici equa e un atto aziendale dignitoso. Associazioni e gruppi pro sanità hanno sfilato con cartelli e striscioni, uno per paese, recanti i punti che vorrebbero fossero inseriti nel piano aziendale. Non una lista di desideri impossibili – chiariscono gli attivisti - ma ciò che è necessario per avere servizi sanitari adeguati. «Questa è un’occasione per rafforzare la nostra battaglia per il diritto alla salute – ha detto il sindaco di Sorgono Franco Zedde, anche lui tra i marciatori - Da poco siamo stati convocati dal direttore generale dell’Asl di Nuoro Paolo Cannas e il documento che ci ha illustrato non ci ha soddisfatto. Noi chiediamo un Pronto soccorso potenziato, il ripristino del Centro dialisi decentrato che è stato declassato a Centro assistenza limitato, ovvero operante senza il medico, chiediamo la Radiologia, la Chirurgia complessa e il servizio di elisoccorso strutturato a Sorgono per ogni emergenza. Dopo il primo incontro a Nuoro – ha spiegato Zedde - abbiamo stilato un documento con le nostre rivendicazioni e lo abbiamo inviato a Cannas. Speriamo che ci convochi prima del 30 novembre per farci sapere se questi punti sono stati inseriti nell’atto aziendale».

Non mollare

«Dietro queste manifestazioni c’è tanto lavoro e sacrificio - chiarisce Bachis Cadau del Gruppo SOS Sanità - ma non molliamo, la gente sta scendendo in strada convinta di poter cambiare le cose. Sosteniamo i nostri sindaci nel loro impegno, la sanità è una priorità e riuscire a vincere in questa vertenza può segnare una svolta determinante per il territorio».