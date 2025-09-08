VaiOnline
Alghero.
09 settembre 2025

«Battaglia per Capo Caccia, difenderemo il territorio» 

«Il Governo Meloni sappia che difenderemo con fermezza la bellezza e l’identità del nostro territorio davanti alla scelta scellerata della speculazione eolica davanti alle coste della Riviera del Corallo».

A scriverlo sui social è Valdo Di Nolfo, dopo la battaglia politica bipartisan al Comune di Alghero contro l’off shore a Capo Caccia. «Ancora una volta il Ministero non coinvolge gli enti locali e agisce in totale autonomia, incurante del territorio, del popolo sardo e del suo Parlamento. La Regione e il Comune di Alghero non sono certo disposti a farsi mettere i piedi in testa», prosegue sul suo profilo Facebook il consigliere regionale del gruppo Uniti per Todde. «Anche nell’ipotesi estrema che il Governo o il Ministero dovessero rilasciare un’autorizzazione, la Regione impugnerà tale atto in tutte le sedi giurisdizionali competenti».

Le indagini avviate in questi giorni davanti alla costa di Alghero non devono però ingannare i cittadini: «Non siamo davanti a un progetto imminente di pale eoliche, ma a rilievi preliminari che la legge non ci dà la possibilità di vietare», chiosa Di Nolfo. «La battaglia contro il ministero inizia ora».

La stessa battaglia che, in Gallura, i comitati stanno combattendo contro i tre maxiprogetti al largo della Costa Smeralda. Ma la protesta per l’eolico off shore al largo delle coste algheresi sta mobilitando sempre più persone e movimenti, che temono di veder deturpati paesaggi e panorami di assoluto pregio, di sicuro irripetibili.

