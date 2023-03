Battaglia legale per la villa contesa 

La villa del direttore della miniera di Rosas a Narcao è diventata oggetto del contendere tra il Comune e una famiglia che ne reclama la proprietà.

«Abbiamo deciso di recuperare quella che un tempo era la villa della direzione della miniera di Rosas – spiega il sindaco Antonello cani – il nostro ufficio tecnico guidato dall’ingegnere Gian Roberto Cani si è messo al lavoro e ha recuperato tutta la documentazione inerente la villa, che risulta essere arrivata da Igea nelle disponibilità del Comune di Narcao nel 2003, insieme a tutti gli altri immobili poi convertiti, in chiave turistico culturale, ossia in quello che è oggi il villaggio minerario di Rosas». Il sindaco puntualizza: «Non si capisce come sia potuto sfuggire o come mai nessuno si sia realmente interessato a valorizzare un immobile che da un punto di vista storico culturale è un unicum». In realtà, nel 2004, la villa venne intestata, a seguito di un atto di divisione dei terreni circostanti, alla famiglia Frongia-Maxia, «con ogni probabilità un errore - aggiunge Cani – ma ciò a noi appare ininfluente, sia perché il proprietario è il Comune di Narcao e sia per la natura demaniale del bene. Noi teniamo al recupero perché per Rosas sarebbe un ulteriore salto di qualità per il sito minerario». Per questo è stato avviato l'iter per l'apposizione del vincolo monumentale sulla villa. Dall'altra parte ci sono gli eredi Maxia che si sono rivolti a un legale, l’avvocato Aldo Demontis per rivendicare il titolo di proprietà: «Ho inviato al Comune di Narcao una nota di istanza di mediazione come avvio di procedura – spiega il legale – ma, ad oggi, non ho avuto alcuna risposta». Il Comune intanto ha emesso un'ordinanza di sgombero della villa».

