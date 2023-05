Battaglia legale per il bimbo conteso tra Sardegna e Belgio 

Il 29 marzo, in Belgio, dopo un incontro protetto col figlio, quando è uscita dalla sala senza il minore, è stata arrestata. Contro di lei, la denuncia dell’ex marito e suoceri come probabile rapitore di bambini. Per due ore la donna è stata tenuta in stato di fermo dalla polizia belga, schedata. Poi liberata. Una vicenda di cui si sta occupando il consolato Italiano, emersa ieri nel processo che a Nuoro vede il padre del minore, (non riveliamo il nome per proteggere il bambino) imputato per sottrazione di minore.

Lui, nel luglio del 2021, aveva portato il figlio di 7 anni con sé in Belgio per una vacanza, e da allora non è più tornato in Italia nonostante due provvedimenti di rimpatrio dei giudici italiani compreso quello tutelare che aveva parlato di grave pregiudizio per il minore. La madre (difesa dall’avvocato Monica Murru) ha iniziato una battaglia per riportare a casa il figlio. Dopo la sua denuncia, la Procura ha chiesto il giudizio immediato per il padre (difeso da Sabina Biancu). Il padre lo trattiene in forza di un provvedimento del giudice belga che ha definito la residenza in Belgio. Ma ieri ha sottolineato la neuropsichiatra infantile Franca Carboni: «C’è un grave pregiudizio per il bimbo. Quel provvedimento parla di cambio di residenza, mentre si sta negando il diritto del bambino di frequentare entrambi i genitori, d’altronde le modalità definite dai giudici di affido sono diverse dalla attuali».

