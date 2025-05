Battaglia legale dopo l’incidente sul lavoro 

Aveva un’età per la quale normalmente si dovrebbe stare in casa a godersi la pensione. Ma Dario Garau, nonostante i suoi 70 anni, metteva sempre al primo posto i doveri di padre e, visto che il fisico glielo concedeva, continuava a lavorare ogni volta che ne aveva l’occasione. È stato così fino al 10 luglio 2019 quando, durante il secondo giorno di lavoro di un nuovo contratto a tempo determinato alle saline di Sant’Antioco, è morto a causa di un infortunio nel cantiere in cui prestava servizio. Un incidente sul lavoro per il quale solo una battaglia legale tra la sua famiglia e l’Inail ha permesso di far arrivare alla madre dei suoi figli un vitalizio che onorerà il suo desiderio di pensare sempre e prima di tutto alla serenità della sua famiglia.

L’incidente

Un dramma nel dramma quello vissuto in tutti questi anni dalla moglie di Dario Garau e dai suoi amatissimi tre figli. L’uomo era di Tratalias e poiché era noto nel suo ambiente di lavoro per una grande competenza nella gestione dei grandi mezzi meccanici, spesso veniva chiamato in servizio nonostante la sua età. Era al lavoro in un cantiere nel cuore delle saline di Sant'Antioco quando, dopo aver perso i sensi per alcuni istanti mentre si accingeva a salire su una grossa macchina operatrice, era caduto all'indietro, battendo con violenza la testa e il fianco. Quella caduta rovinosa gli aveva causato importanti lesioni e emorragie risultate poi fatali. Era arrivato all'ospedale in codice rosso e il decesso era arrivato a metà pomeriggio, mentre i carabinieri della Radiomobile e i tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro della Asl stavano ancora compiendo i rilievi. Un’esame autoptico aveva stabilito che si trattò di un decesso “in seguito ad uno shock emorragico dovuto a fratture multiple costali, rottura di milza, frattura bacino, lacerazione ansa ileale, emitorace bilaterale ed emoperitoneo”.

I danni

Un incidente sul lavoro a tutti gli effetti che però l’Inail non avrebbe riconosciuto: durante visita per la rendita vitalizia, i figli avevano segnalato che in passato Dario Garau aveva sofferto di problemi al cuore, ma che negli ultimi 20 anni era sempre stato in buona salute, dichiarazioni per le quali l’Inail aveva invece considerato quei problemi cardiaci la causa della morte. L’opinione non era stata cambiata nonostante la prima diffida, supportata da tutta la documentazione, i certificati, la relazione tecnica e quant’altro dimostrasse il contrario, inviata dall’avvocato Alberto Cani che ha portato avanti la battaglia della moglie sin dal primo diniego. Una battaglia legale condotta nel ricordo di una persona che mai avrebbe messo a repentaglio la sua vita con un lavoro rischioso. Nei giorni scorsi la sentenza davanti al giudice del lavoro che «dichiara tenuto l’Inail a costituire in favore della ricorrente, quale vedova di Dario Garau, la rendita ai superstiti prevista dalla legge, nonché a corrisponderle l’assegno funerario, e lo condanna al pagamento dei ratei già maturati».

