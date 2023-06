Battaglia in Aula sulle incompiute 

È arrivato il “no” dai banchi della minoranza di centrosinistra di Sardara al bilancio consuntivo 2022. Motivo di scontro le dieci opere incompiute che non sono piaciute ai consiglieri di “Orizzonte Sardara”, soprattutto perché la maggioranza di centrodestra ha dimostrato di non sapere gestire i fondi disponibili, quasi un milione di euro sotto chiave, se ai finanziamento storici si sommano i fondi recenti del Pnrr per l’asilo nido, caseggiato che da oltre 18 anni aspetta di aprire le porte. «È inutile - ha detto il capogruppo, Ercole Melis - cantare vittoria per essere arrivati puntuali in Aula all’appuntamento previsto dalla norma per l’approvazione dei conti dello scorso anno, quando poi scopriamo che i soldi non sono stati spesi».

Il bilancio

Nel parere contrario espresso in Consiglio dall’opposizione sono finite diverse opere, ormai cattedrali nel deserto, senza alcuna prospettiva di prossima riapertura. «Fra le tante - ricorda Melis - ci sono 100mila euro per la messa in sicurezza del castello di Monreale e della strada che dalle terme porta in cima al colle. Che dire poi del Palazzo Orrù, dimora nobiliare tra le più importanti nell’Isola del XIX secolo? I soldi ci sono, 80 mila arrivano dalla Regione e 20 mila dal Comune, ma il caseggiato dimostra le sofferenze per le mancate manutenzioni, con le transenne all’esterno per via della caduta di calcinacci». Melis ha rimandato al mittente le accuse che dal 2011 al 2021, nelle vesti di vicesindaco, ha subito dall’attuale maggioranza per i bilanci ogni volta approvati a tempo scaduto. «Ora che siamo puntuali ma non spediamo i soldi, cosa è cambiato? I benefici per la comunità sono pressoché zero».

Il personale

«Il ritardo lamentato – ha detto il sindaco Giorgio Zucca - non è una bugia. La verità, però, va detta tutta. Alla minoranza ricordo che molte opere, come la palazzina di suor Illuminata, dono di suor Gesuina Cortis, che lasciò al Comune la casa dei genitori per alloggi a canone sociale, ottenne un finanziamento di 400 mila dalla Regione. Da sindaco iniziai lavori. Dieci anni dopo, rieletto alla guida del paese, mi sto attivando per concluderli». Zucca punta il dito sul dato dolente con cui la sua Giunta deve fare i conti quotidiani: «Il personale del Comune è ridotto all’osso, basti pensare che proprio nell’ufficio tecnico, il settore che porta avanti le opere pubbliche, c’è solo il responsabile e un dipendente part-time. Mi auguro ancora per poco. Abbiamo avviato le procedure per l’assunzione di due geometri e uno provvisorio per poche ore».

Le incompiute

L’impegno del governo cittadino e ultimare le opere entro il 2024. Oltre al nido, agli alloggi popolari, al castello, casa Orrù, ci sono 150 mila euro destinati alla parrocchia di Sant’Antonio, poi i lavori contro il rischio idrogeologico, l’illuminazione pubblica e altro ancora.

