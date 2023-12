Battaglia in Aula sul salario minimo 

Scontro in Aula sul salario minimo. Dopo l’ok in commissione Lavoro alla delega al governo per una “equa retribuzione” la battaglia si sposta tra i banchi di Montecitorio. E in una seduta ad altissima tensione il centrosinistra unito ritira le proprie firme dalla proposta, che ormai non ha più nulla a che fare con quella originaria di 9 euro lordi l’ora per legge.

«Testa china»

Il leader M5S Giuseppe Conte arriva a strappare in Aula il testo della nuova proposta e attacca: «Questa battaglia è stata rallentata, ma la vinceremo perché il Paese è con noi». E la segretaria del Pd Elly Schlein ai deputati di maggioranza: «Potevate avere un sussulto di dignità e invece niente. Siete rimasti a capo chino. Siete d’accordo sullo sfruttamento dei lavoratori». «Avete dato uno schiaffo al Parlamento», accusa il leader di SI, Nicola Fratoianni. La maggioranza «non solo bypassa il Parlamento - accusa il segretario di +Europa Riccardo Magi - e strumentalizza il Cnel, quarta istituzione dello Stato, ma salta il confronto con le parti sociali». E anche Iv, con Luigi Marattin, accusa: il governo «calpesta i diritti delle opposizioni».

Mattarella

«Il ritiro della firma - replica il capogruppo FdI Tommaso Foti - ha funzione solo politica: in termini regolamentari non cambia nulla. Serve solo per un tg». Di lavoro parla anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella che alla cerimonia delle stelle al merito torna a sollevare i temi di «inoccupazione, bassi salari, precarietà» e «ritardo nell’ingresso dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro». E sul salario minimo si fa sentire anche il commissario per il Lavoro Ue Nicolas Schmit, che in audizione alla Camera parla di «salario dignitoso». E Fi chiosa: «Ha chiarito nuovamente che la direttiva europea non impone un salario minimo negli Stati membri. Serve invece estendere la contrattazione collettiva». Intanto il governo mette a punto una soluzione in vista della fine del mercato tutelato, con l’ok a nuove norme, in particolare per la fornitura di energia elettrica per salvaguardare i 9 milioni di utenti nel passaggio alla concorrenza.

