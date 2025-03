Battaglia fra gang Un 24enne ucciso a colpi di machete 

Ascoli. Un giovane è stato ucciso a colpi di machete e tre sono rimasti feriti nello scontro tra gang, divampato in strada dopo una lite in una discoteca di San Benedetto del Tronto. Il ventiquattrenne Amir Bhenkarbush è morto all’alba di ieri sul lungomare nord. Era nato in Italia da una famiglia di origini nordafricane e viveva a Giulianova (Teramo). Dei tre feriti uno versa in gravi condizioni. Si tratta di un giovane italiano residente a Grottammare, coinvolto nella violenta rissa tra due gruppi provenienti dal suo centro e da Giulianova: è stato operato all’ospedale Torrette ad Ancona.

Bhenkarbush e uno dei feriti erano sotto processo a Teramo per un tentato omicidio avvenuto nel 2023 in un pub della costa, anche quella volta era stato utilizzato un machete. Per ora la Procura di Ascoli non ha emesso provvedimenti, ma ieri i carabinieri hanno ascoltato diverse persone e stavano acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza del locale e del lungomare.

E sabato notte Milano si è trasformata in un ring per combattimenti a mani nude ma anche con bastoni, spray, sedie e posacenere. La più grave, per il numero di coinvolti e di feriti, prima delle quattro in via Filzi, la strada vicino alla stazione Centrale dove si trova l’ingresso del grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale. Un 22enne ivoriano è stato rianimato sul posto e portato al Niguarda, dove è in terapia intensiva. Ferite e contusioni per un 26enne. Secondo i testimoni le persone coinvolte erano una cinquantina. L’altra rissa è scoppiata in via Padova all’angolo con via Transiti. Nei video si vedono almeno otto persone azzuffarsi fuori da un locale e usare le sedie come scudi e armi. Una donna, colpita alla schiena, cade, si rialza, viene colpita di nuovo e spruzzata con lo spray. Poi la rissa si sposta in mezzo alla strada.

