Battaglia a Gaza con tank e soldati 

Tel Aviv. Israele resta a Gaza con tank e soldati e anzi sta estendendo ulteriormente le operazioni di terra: a 24 ore dall'ingresso nella Striscia, le truppe sono attestate nel nord dell'enclave palestinese, dove infuria la battaglia con Hamas.

«I nostri soldati - ha detto il premier Benyamin Netanyahu nella prima conferenza stampa con i giornalisti a tre settimane dall'attacco del 7 ottobre - stanno combattendo e si trovano all'interno della Striscia. È una battaglia del bene contro il male. La guerra dentro Gaza sarà dura e lunga, sarà la nostra seconda guerra di indipendenza, vogliamo restituire agli assassini quello che hanno fatto». Ed ha ribadito i due obiettivi dell'operazione: «Demolire Hamas e riportare indietro gli ostaggi. Faremo ogni possibile tentativo per riportarli a casa» ha assicurato il primo ministro, sottolineando, dopo aver incontrato le famiglie dei rapiti, che la chiave è il livello di pressione su Hamas: «Maggiore è la pressione, maggiori sono le possibilità di riavere gli ostaggi».

Subito dopo le parole di Netanyahu si è fatto sentire il capo della fazione palestinese a Gaza, Yahyia Sinwar, annunciando di essere pronto ad un accordo immediato per uno scambio dei prigionieri: tutti gli ostaggi israeliani (saliti a 230) per i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane, che sono circa 7mila. Una proposta rispedita al mittente dallo Stato ebraico, con il portavoce militare Daniel Hagari che l'ha liquidata come terrorismo psicologico. A descrivere lo scenario che ha mutato la situazione sul campo è stato invece il ministro della Difesa Yoav Gallant, secondo cui la guerra è entrata in nuova fase e l'operazione contro Hamas a Gaza continuerà fino a che non saranno emessi nuovi ordini.

Al nord della Striscia - mentre l'esercito continua a premere sugli abitanti della zona per farli trasferire a sud - stanno operando forze israeliane di combattimento combinate, composte da mezzi corazzati, genieri e fanteria con l'obiettivo di rimuovere ogni resistenza, demolire le postazioni di lancio di missili anti tank e mortai, oltre a neutralizzare il più possibile la rete dei tunnel di Hamas e privare la Striscia di ogni copertura internet per non consentire le comunicazioni. Lo scopo dell'azione sarebbe duplice: occupare una fascia protetta di almeno 2 km da dove lanciare un'invasione più profonda e mettere pressione alle varie milizie armate per costringerle a trattare il rilascio degli ostaggi.

Ben altra è la ricostruzione della situazione offerta dalla fazione islamica palestinese, che ha detto di esser riuscita nelle ultime ore a fermare l'offensiva israeliana nella Striscia e di aver causato ingenti perdite al nemico. «L'esitazione di Israele di fronte all'invasione di terra di Gaza dimostra uno stato di confusione e paura. La resistenza è pronta allo scontro», ha incalzato Izzat al-Reshek, citato dall'agenzia di stampa Shehab, vicina ad Hamas, denunciando come un crimine di guerra le privazioni imposte da Israele alla Striscia.

Sull'interruzione di internet Elon Musk ha offerto il sistema satellitare Starlink di SpaceX per le connessioni delle ong umanitarie riconosciute che operano a Gaza. Una posizione rigettata da Israele che farà ricorso a tutti i mezzi per ostacolarla.

Ad incattivire ancor di più lo scontro diplomatico ci ha pensato il presidente turco Erdogan: Israele fermi questa follia e fermi gli attacchi, ha invocato. Poi ha insistito aggiungendo che è l'Occidente «il principale responsabile del massacro» a Gaza ad opera di Israele e per questo la Turchia sta lavorando per dichiarare lo Stato ebraico criminale di guerra. Un attacco subito respinto dal governo di Gerusalemme il cui ministro degli Esteri ha annunciato il richiamo dei rappresentanti diplomatici israeliani da Ankara.

