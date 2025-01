Batman e Hulk visitano i bambini ricoverati 

Sarà una mattina indimenticabile per i bimbi ricoverati all’ospedale Microcitemico. Domenica, alle 11, i loro supereroi preferiti, tra cui Batman, Spiderman, Ironman e Hulk, si caleranno dal tetto per portare un messaggio speciale di forza e coraggio. Dopo la discesa, i supereroi visiteranno i reparti per incontrare i piccoli pazienti e le loro famiglie. Protagonisti dell’iniziativa sono i volontari dell’associazione senza scopo di lucro Sea "SuperEroiAcrobatici Odv Ets". Anna Marras, fondatrice dell’associazione, spiega il significato dell'iniziativa: «Il nostro desiderio più grande è far brillare una scintilla di gioia nel cuore di ogni bambino e delle loro famiglie. Vogliamo che, anche solo per un momento, i piccoli pazienti si sentano invincibili, proprio come i loro supereroi. La malattia può essere un avversario terribile, ma noi siamo qui per ricordare loro che hanno una forza straordinaria dentro di sé, e che non sono soli in questa battaglia. Ogni saluto dalla finestra, ogni sorriso e abbraccio nei reparti porta con sé un messaggio semplice ma potentissimo: "Tu sei un supereroe, e i veri supereroi non si arrendono mai"».In occasione dell’evento, si terrà anche la premiazione del contest “Un visegno per il Microcitemico”, che ha visto la partecipazione degli studenti della 4ª B Itt Grafica e Comunicazione dell’Iis De Castro-Contini di Terralba.

