Bastoni si scusa: ho sbagliato 

Lo ammette: ha simulato. «Ogni essere umano ha il diritto di sbagliare», Alessandro Bastoni esce dall’ombra del sospetto, dopo il caso seguito al successo sulla Juve inquinato dall’espulsione di Kalulu. «Ho voluto essere qui perché si è parlato tanto, anche più di quanto immaginassi. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo, per capire quali fossero le differenze rispetto a quello che ho vissuto. Il contatto sul mio braccio è stato accentuato, sono qui per ammetterlo». Lo ha detto il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni a Sky: «La cosa che mi dispiace di più è il comportamento successivo. Sono qui perché ogni essere umano ha il diritto di sbagliare e deve riconoscerlo».

La simulazione non notata dall'arbitro La Penna provoca il mea culpa del nerazzurro, reo confesso dopo alcuni giorni di attesa «per rivedere - ha spiegato - quel che era successo». Ancora: «Sono qui perché ogni persona ha il diritto di sbagliare ma anche il dovere di riconoscerlo». Bastoni poi, però, ha ricordato un episodio analogo vissuto a parti inverse: settimane fa, in Champions, un suo lieve contatto accentuato da Wirtz causò un rigore per il Liverpool. «Allora fu Chivu fu il primo a dirmi di non dar modo all'arbitro di concedere un episodio a nostro sfavore - ha raccontato il difensore - è stato coerente nel dire la stessa cosa sabato sera, quindi ne approfitto visto che è stato criticato anche lui per questo». L'ultima cosa su cui si è soffermato sono state le minacce, rivolte anche alla sua famiglia: «È stata una gogna mediatica - ha detto - e io sono capace di gestirla. Ma mia moglie ha ricevuto minacce di morte, auguri di malattie. Anche l'arbitro La Penna ha ricevuto minacce, e mi spiace per lui». Il manager della Juve Comolli – squalificato per il diverbio con l’arbitro – ha detto: «Io difendo il mio club. Le parole di Bastoni? Non le commento, a noi dispiace per Kalulu che è stato squalificato».

In campo

L'Inter è partita per la Norvegia senza Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi. I nerazzurri sono decollati verso Bodo, dove stasera (ore 21) sfidano i padroni di casa nell'andata dei playoff, con due assenze pesanti: il turco (rientrato sabato con la Juventus dopo uno stop di un mese) è rimasto a Milano a causa un affaticamento al quadricipite della gamba destra e si è preferito non rischiare, anche considerando le temperature e il campo sintetico, mentre l'italiano è stato fermato da un problema gastrointestinale. Quella in Norvegia è una trasferta comunque insidiosa viste le condizioni metereologiche proibitive (tanto è vero che la squadra di casa ha preparato i playoff in Spagna, a Marbella), ma la qualità dei nerazzurri – con Zielinski e Pio Esposito in grande forma – indirizza il pronostico.

