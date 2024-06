Bastoni avverte: «Niente calcoli, serve la vittoria» 

Un passaggio del turno da ottenere sul campo. Alessandro Bastoni, difensore azzurro, non ha dubbi: la partita contro la Croazia non può essere condizionata da calcoli extra calcio che darebbero (in teoria) la qualificazione all’Italia agli ottavi di finale anche in caso di pareggio.

«Come con l'Inter con l'Atletico Madrid non è andata bene ragionando in questa maniera, dal punto di vista mentale vogliamo andare in campo per vincere perché sarebbe importante dopo una batosta come quella contro la Spagna».

È innegabile, la sconfitta contro le Furie rosse brucia ancora e tanto. «Non ci aspettavamo una batosta del genere, ma penso ci possa far bene», ammette il difensore nerazzurro ai microfoni di Sky. «Abbiamo analizzato la partita contro la Spagna e sappiamo cosa non dobbiamo fare».

La strategia di Bastoni è semplice quanto potenzialmente efficace, mettersi alle spalle la brutta prestazione contro Morata e compagni e ripartire convinti dei propri mezzi. «Vogliamo imporre il nostro gioco come vuole Spalletti e come vogliamo anche noi. Dobbiamo perfezionare i movimenti sbagliati contro la Spagna e cercare di giocare come vuole il mister».

La rete segnata con l’Albania è ancora fresca nella memoria. Una gioia che il venticinquenne di Casalmaggiore vorrebbe bissare volentieri: «Sarebbe bello ma poi chi fa gol conta poco, l'importante è passare il turno, anche per i tifosi».

L’errore da non commettere è comunque quello di sottovalutare gli avversari. Ma neppure esserne intimoriti. «Paura di una sfida così delicata? Paura è una parola che non mi piace accostare al calcio, le paure sono altre e riguardano cose ben più gravi. Abbiamo visto la Croazia, anche nella sconfitta contro la Spagna hanno creato tante occasioni. Abbiamo grande rispetto, conosciamo tanti loro giocatori, sappiamo che esperienza hanno. La batosta presa ci ha lasciato tanto, ci ha unito di più: è facile quando si vince ma è quando si perde che deve uscire il valore del giocatore e dell'uomo e domani vogliamo dimostrarlo» ha aggiunto Bastoni in conferenza. Infine i compagni di squadra: «Con Calafiori mi trovo bene, ha qualità enormi e non ha paura di giocare la palla: ricorda me qualche anno fa. Quando poi giochi partite importanti cresci, chiaro che abbiamo giocato solo due partite insieme e col tempo l'affinità tra noi due migliorerà».

