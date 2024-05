Bastonate al padre anziano: 46enne arrestato dai carabinieri 

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Nuraminis dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia: aveva aggredito il padre 81enne, con il quale convive, con un’asse di legno di un metro. La sorella dell’uomo, che già in passato aveva ricevuto assistenza medica per difficoltà legate al controllo comportamentale (e per questo non riveliamo le sue generalità), ha chiamato il 112 terrorizzata per raccontare ciò che stava avvenendo tra le mura domestiche. All’arrivo della pattuglia dei carabinieri di Serramanna, coadiuvati dal personale del Radiomobile, la situazione era ancora critica: i militari hanno subito sottratto al 46enne l’asse che aveva tra le mani e lo hanno riportato alla calma, prima che la situazione potesse tramutarsi in tragedia.

L’anziano è stato visitato dalla Guardia medica che ha tranquillizzato i familiari sul suo stato di salute: seppur ferito, non è in pericolo di vita e se la caverà con pochi giorni di prognosi.

Il 46enne è in stato di fermo ed è stato disposto il suo trasferimento nel carcere di Uta in attesa che venga fissata l’udienza di convalida. L’accaduto rientra tra quelli per i quali è prevista l’attivazione del “codice rosso”: non si escludono ulteriori provvedimenti a tutela della vittima.

