Bastione, via alla “Passeggiata nel Gusto”:  degustazioni, laboratori e cooking show 

Le previsioni meteo non fermano “La Passeggiata nel Gusto - scopri i cibi e i vini della Sardegna”, che si terrà al Bastione di Saint Remy oggi (dalle 19) e domani (dalle 17) proponendo una vetrina di eccellenze enogastronomiche sarde a marchio Dop e Igp.

In caso di maltempo o di pioggia, tutte le attività saranno trasferite all’interno della Passeggiata Coperta, che già ospita la maggior parte degli appuntamenti in calendario tra degustazioni, masterclass, laboratori e cooking show. I ticket per le degustazioni possono essere acquistati in loco o scaricando l’applicazione Wine App per un turismo enogastronomico sostenibile.

