Bastione, pulizia dei pannelli di plexiglas 

Scarabocchi più che graffiti veri e propri. Nulla di artistico, solo il segno del vandalismo e della maleducazione contro arte e storia. Così accade che i plexiglas del Bastione, installati nel 2015, siano deturpati da anni. E succede anche che adesso il Comune si armi di “olio di gomito” e li ripulisca. Se ne parlava da anni, e ieri finalmente sono cominciati i lavori di pulizia. Gli operai della ditta specializzata incaricata dal Comune sono arrivati al Bastione a metà mattina e hanno cominciato a cancellare quelle scritte. Spazzole, spugne, prodotti e macchinari specifici per restituire al Bastione il suo aspetto originario. «Come avevamo promesso, abbiamo cominciato la pulizia dei plexiglass del Bastione», dice il sindaco Paolo Truzzu. «L’obiettivo è quello di ridare dignità a un luogo fondamentale della città», aggiunge. L’intervento fa parte delle risorse che l’amministrazione ha messo a disposizione con il bilancio dell’anno passato e si inserisce tra gli interventi di riqualificazione del monumento più importante della città. «La speranza», dice ancora il sindaco, «è che venga rispettato il monumento e che non si debba nuovamente intervenire per ripulire i plexiglas appena liberati da scritte e graffiti». Una preoccupazione condivisa da molti sui social: «I maleducati aspettano con ansia che sia tutto pulito per ricominciare». ( ma. mad. )

