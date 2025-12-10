Bastione, l’eterna incompiuta 

Natale e Capodanno sono alle porte, eppure il Bastione di Saint Remy resta un eterno cantiere con l’area archeologica di Santa Caterina off-limits e la terrazza panoramica in balia del degrado tra marmi rotti, sedute inutilizzabili, balaustre da riqualificare, pannelli in plexiglass da sostituire e graffiti ovunque. Senza dimenticare i problemi di accessibilità: il servoscala non funziona e le scalette che fronteggiano piazza Angioni sono sbarrate da oltre un anno, con i passanti provenienti da via del Fossario costretti a transitare in strada, sotto palazzo Boyl, in compagnia delle auto.

L’appello

Un caso tornato di attualità con l’interrogazione urgente dell’opposizione, primo firmatario Roberto Mura del Gruppo misto. «Il Bastione richiama ogni giorno centinaia di persone, tra cagliaritani e turisti», ha sottolineato sottolinea, «peccato che da troppo tempo la sua fruibilità sia limitata da cantieri senza fine e accessi non in sicurezza. Questo nonostante in bilancio siano previste risorse importanti. E dato che Capodanno è vicino sarebbe opportuno capire se la terrazza stavolta sarà agibile o no. Nel frattempo restano pesanti i disagi per i residenti e per la scuola Santa Caterina». Che da tempo immemorabile attendono la conclusione dei lavori nell’antistante area archeologica.

Il Comune

«Per Santa Caterina siamo in dirittura d’arrivo», ha assicurato in Aula l’assessore all’Infrastrutturazione urbana, Yuri Marcialis, «la sistemazione dell’ipogeo si è prolungata, ma ormai siamo alla fine di questa lunga storia e dovremmo riuscire a chiudere a breve il cantiere. Sulla terrazza di Saint Remy abbiamo invece ripristinato un lucernaio che era stato rotto durante una manifestazione e abbiamo in previsione un concorso di idee per sistemare i plexiglass o fare qualcosa di diverso. A tal proposito siamo in contatto con la Soprintendenza perché i vincoli sono stringenti». Poi sul Capodanno: «Per ora non abbiamo ricevuto richieste per manifestazioni, ma immagino che arriveranno, per cui il servizio sta già predisponendo una serie di prescrizioni sulla sicurezza».

L’accesso

«Il servoscala, infine, non ha mai funzionato ed è un sistema che comunque non va bene per il Bastione, in quanto l’afflusso di persone è costante. Stiamo infatti pensando ad uno scivolo». Stessa ipotesi per il servoscala del mercato di Santa Chiara, sull’altro versante di Castello, dove c’è il grave problema delle attigue scalette, troppo spesso in condizioni pietose.

RIPRODUZIONE RISERVATA