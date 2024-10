Bastione, lavori sulla rampa: era transennata da oltre nove anni 

Qualcuno ha gridato al miracolo, a un intervento divino. Vedere gli operai al lavoro sulla rampa di fronte al Caffé De Candia, nell’omonima via del rione Castello, sembrava una visione surreale per automobilisti e residenti abituati a quello sconcio.

La scalinata del bastione di Saint Remy era stata sfregiata dalla rampa in cemento realizzata nel 2015 per consentire a camion e ruspe di accedere al cantiere sulla terrazza Umberto I. Sono passati oltre nove anni e finalmente le recinzioni che avevano trasformato l’area in una discarica a cielo aperto e in un vespasiano stanno per essere eliminate. Sono già state posizionate le ringhiere laterali, a protezione della rampa, a breve sarà sistemata la pavimentazione.

Restano da affrontare i lavori per il recupero integrale del Bastione, per ora in balia dei vandali e dei cantieri interminabili. In cima alla lista dei lavori c’è il rifacimento delle panchine di marmo che circondano il perimetro del belvedere. Le lastre sono state sostituite pochi anni fa, ma sono state tutte spaccate: nei prossimi interventi sqaranno aggiunti dei sostegni per rendere i sedili più solidi e resistenti. C’è da concludere il cantiere sulla terrazza di Santa Caterina, ora congelato.

Nello storico quartiere, nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva dovuto far fronte all’emergenza di via Fiume. Grosse pietre che si erano staccate dalla parete rocciosa, avevamo raggiunto la strada, quasi certamente a causa del recente violento acquazzone, costringendo la Protezione civile a isolare la strada con transenne, che per fortuna – grazie ai lavori tempestivi – erano state eliminate in poco tempo.

