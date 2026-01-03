Bastione, la rinascita è quasi completata «Lavori a buon punto» 

Il 2026 sembra l'anno buono anche per il Bastione di Saint Remy. «I lavori al Bastione di Saint Remy stanno proseguendo», rassicura l’assessore ai Lavori pubblici Yuri Marcialis. «I rallentamenti degli ultimi mesi sono legati soprattutto al maltempo e alle inevitabili interruzioni del periodo di fine anno. Le risorse stanziate sono state fondamentali per andare avanti con il progetto di indagine archeologica necessario a studiare le cavità emerse durante la rimodulazione della scalinata adiacente a Palazzo Boyl: un passaggio indispensabile per la sicurezza dell’area e per consentire in futuro l’accesso all’ipogeo», aggiunge.

I tempi? «A breve completeremo la chiusura dell’ipogeo e la copertura, mentre l’impianto di climatizzazione è già stato installato. Subito dopo potremo avviare i lavori per le pavimentazioni. Se non emergeranno ulteriori criticità legate alle cavità, e compatibilmente con le condizioni meteo, la fase finale dei lavori dovrebbe procedere rapidamente». Buone notizie anche per l’ex Caffè degli spiriti: il Comune sta predisponendo la gara per l'assegnazione. ( ma. mad. )

