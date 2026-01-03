VaiOnline
Castello.
04 gennaio 2026 alle 00:15

Bastione, la rinascita è quasi completata «Lavori a buon punto» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il 2026 sembra l'anno buono anche per il Bastione di Saint Remy. «I lavori al Bastione di Saint Remy stanno proseguendo», rassicura l’assessore ai Lavori pubblici Yuri Marcialis. «I rallentamenti degli ultimi mesi sono legati soprattutto al maltempo e alle inevitabili interruzioni del periodo di fine anno. Le risorse stanziate sono state fondamentali per andare avanti con il progetto di indagine archeologica necessario a studiare le cavità emerse durante la rimodulazione della scalinata adiacente a Palazzo Boyl: un passaggio indispensabile per la sicurezza dell’area e per consentire in futuro l’accesso all’ipogeo», aggiunge.

I tempi? «A breve completeremo la chiusura dell’ipogeo e la copertura, mentre l’impianto di climatizzazione è già stato installato. Subito dopo potremo avviare i lavori per le pavimentazioni. Se non emergeranno ulteriori criticità legate alle cavità, e compatibilmente con le condizioni meteo, la fase finale dei lavori dovrebbe procedere rapidamente». Buone notizie anche per l’ex Caffè degli spiriti: il Comune sta predisponendo la gara per l'assegnazione. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue nelle strade

Schianto fatale per un motociclista, rientrava a casa dalla moglie e dai figli

Roberto Basciu (45 anni) finisce contro un’utilitaria a S’Ecca S’Arrideli 
Allarme sicurezza.

Viaggi a ostacoli nel Nuorese tra animali vaganti sulle strade: ad alto rischio la 131 e la Dcn

Caterina De Roberto (Ha collaborato Francesco Oggianu)
La crisi

Meloni: «Azione legittima Proteggiamo gli italiani»

L’opposizione: violata la legalità internazionale Ma la premier non ha dubbi: intervento difensivo 
Il caso

Pesca dei ricci, riparte la stagione Ma è gia emergenza

Esordio della app obbligatoria per denunciare le quantità raccolte 
Luca Mascia
L’allarme

Blitz contro la pedopornografia nell’Isola

A Sassari arrestato un 53enne: sequestrati duemila file. Denunce anche a Cagliari 
Matteo Vercelli
L’omaggio

«Valentino, amico geniale che ha dato il cuore all’Isola»

Il collega Franco Meloni ricorda il cardiochirurgo cagliaritano scomparso lo scorso 31 dicembre 
Franco Meloni
La strage di Capodanno

Identificate 11 vittime, 3 sono italiane

Speranze finite per Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi 