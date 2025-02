Bastione, la rinascita di Santa Caterina 

Sembra la volta buona per la riapertura del Bastione di Santa Caterina, a Castello. Lunedì, una gru potente ha scaricato le travi gigantesche che serviranno per realizzare il pavimento e coprire così l’area archeologica. Poi, finalmente, quella grande piazza di fronte all’omonima scuola, potrà essere restituita a cagliaritani e turisti, ma soprattutto agli scolari che la utilizzavano per la ricreazione all’aria aperta. Novità anche per la Passeggiata coperta e Il Caffè degli Spiriti.

Santa Caterina

Il bastione di Santa Caterina è ancora uno sfregio nel cuore del centro storico. Recinzioni e reti non impediscono la vista su macerie, erbacce e residui di cantiere. Presto però, annunciano dal Comune, si dovrebbero completare i lavori iniziati il 10 giugno 2009, in quel tempo l’assessore ai Lavori Pubblici della Giunta guidata da Emilio Floris era Raffaele Lorrai. L’obiettivo iniziale era scoprire la causa dell'umidità che stava danneggiando il soffitto della Passeggiata coperta di Saint Remy. Intoppi burocratici, mancanza di fondi, stop e ripartenze portano il “cantiere infinito” sino ai giorni nostri con la posa in opera delle travi che serviranno per coprire l’ipogeo realizzando un pavimento flottante e un ingresso che consenta l’accesso alle strutture sotterranee.

Nei programmi del Comune c’è la musealizzazione degli scavi archeologici con la realizzazione di un doppio accesso ai rinvenimenti punici dell'ipogeo e di superficie recanti due tombe del Bronzo, fortificazioni medievali e resti di un impianto idrico punico romano. La piazza sarà pavimentata in granito analogamente alla terrazza Umberto I e sarà realizzata la modifica dello scalone di accesso costruendo un pianerottolo. I lavori, affidati alla ditta “Cabras Mariano” di Setu, ammontano a circa 800 mila euro e dovrebbero concludersi entro la fine dell'estate (salvo imprevisti causati dalle piogge).

Saint Remy

Il bastione di Saint Remy è stato ripulito radicalmente in occasione del G7 Lavoro e Occupazione che si è tenuto in città dall’11 al 13 settembre dell’anno scorso. Interventi non sufficienti per eliminare i danni causati dai vandali che per anni lo hanno preso di mira. Le sedute in marmo sono state completamente distrutte, i pannelli in plexiglas portano ancora i segni delle operazioni di ripristino. «Grazie all'intervento della Regione, sono stati finanziati 2 milioni per il rifacimento dei parapetti e il restauro degli infissi e della balaustre del bastione Saint Remy, dal lato della passeggiata coperta», precisa il sindaco Massimo Zedda. La rampa provvisoria che porta alla terrazza Umberto I sarà smontata una volta che saranno conclusi gli interventi nel “bastioncino” di Santa Caterina

Passeggiata coperta

Sempre per quanto riguarda il Bastione, buone notizie anche per la Passeggiata coperta. «Un luogo che ha già ripreso a vivere con le visite guidate, gli eventi e le mostre», afferma il sindaco. «A proposito, con grande piacere ad aprile inaugureremo quella dedicata a Enrico Berlinguer».

Caffè degli Spiriti

Anche per il locale del bastione, chiuso nell’ottobre 2011 e che per 30 anni è stato al centro della movida cagliaritana, finalmente potrà rivedere la luce. «Sull'ex Caffè degli spiriti – conclude Zedda - stiamo predisponendo gli atti propedeutici alla gara per l'assegnazione di uno dei caffè storici della città».

