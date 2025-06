Bastione, la moda dei lucchetti dell’amore che resistono al tempo 

Il 9 marzo 2007 usciva nelle sale il film “Ho voglia di te”, tratto dall'omonimo romanzo di Federico Moccia e sequel di “Tre metri sopra il cielo”. Una pellicola che divenne subito cult tra i teenager e lanciò la tradizione dei giovani innamorati di incidere i loro nomi o iniziali su un lucchetto da attaccare a Ponte Milvio, a Roma.

Da allora sono trascorsi diciotto anni e il rito non è mai passato di moda. Non solo nella capitale, dove i sigilli d'amore vengono tutt'oggi attaccati perfino ai lampioni, ma anche in altre città. A Cagliari il luogo tradizionalmente scelto per legarsi “per sempre” è il Bastione di Saint Remy: i lucchetti, numerosi, vengono apposti alla ringhiera dell'ascensore panoramico della Passeggiata coperta, nel punto più alto e simbolicamente più vicino al cielo.

Alcuni sono stati chiusi da poco, l’ultimo il 13 maggio scorso, altri sono lì da anni e risultano arrugginiti. In alcuni casi le iniziali impresse con il pennarello sono illeggibili, in altri i nomi degli innamorati sono stati fatti incidere sul metallo e hanno resistito al tempo, come nel caso di Pierandrea e Alice, che hanno suggellato il loro amore il 18 marzo 2023. Alcuni sono colorati, altri sono stati attaccati volutamente a distanza, per distinguersi e rendere ancor più unico e speciale il romantico gesto. Mistero sulla sorte delle chiavi: se nel famoso film il rito vuole che siano gettate nel Tevere, al Bastione non ce n’è traccia ed è verosimile che gli innamorati le abbiano gettate in mare, in un punto imprecisato tra il porto di via Roma e il Poetto.

«Le coppie attaccano i lucchetti per simboleggiare un amore eterno e indissolubile», spiega la pedagogista Melania Cadinu, 50 anni, nata a Nuoro e cagliaritana d’adozione, «una tradizione che si è diffusa nel mondo e che rappresenta sicurezza e impegno, un segno tangibile di un legame che si vuole mantenere forte e duraturo». Ma che succede quando, dopo aver “sigillato” l’amore, la relazione finisce? «Potremmo attribuire al lucchetto un significato pedagogico positivo e negativo a seconda di come viene vissuto. Se la relazione finisse i giovani potrebbero sentirsi tristi, delusi o disorientati, perché avevano investito emozioni e speranze in quella promessa di amore eterno. È normale sentirsi così, ma è un’opportunità importante per imparare che le relazioni, anche se finiscono, fanno parte del percorso di crescita». Ogni fine, insomma, è un nuovo inizio. «Con il tempo, infatti, i giovani potranno trasformare questa delusione in una lezione preziosa per il loro futuro cammino».

