Bastione, i topi invadono il cantiere «Quando termineranno i lavori?» 

Il cantiere del bastione di Santa Caterina è fermo da anni. In attesa della ripresa è stato invaso dai topi e per questo giovedì a partire dalle 8,30 gli operatori del Servizio Antinsetti della ProService effettueranno un intervento di derattizzazione nella zona degli scavi ma anche in via Fossario, angolo Piazza Angioni.

La denuncia

Sull’emergenza ratti, dieci giorni fa Marcello Polastri e Loredana Lai (Psd’Az) che firmano un’interrogazione in Consiglio comunale. «Tra ratti ed eterni cantieri è giusto che il Consiglio dialoghi su questa realtà», avevano attaccato. «È dal 2015 che sono stati avviati i lavori di impermeabilizzazione nella parte più elevata del Bastione gravato da problemi di infiltrazioni idriche e in particolare dell’area del Bastione di Santa Caterina nella quale anni fa è stato scoperto un ampio e suggestivo ipogeo, dentro un’area di cantiere perennemente fermo», dice Polastri. «L’ipogeo scoperto è un luogo identitario per Cagliari ma è abbandonato, oltre a essere meta di visite da parte di curiosi e di sbandati, purtroppo ricettacolo di sporcizia e oltretutto, dal futuro incerto», aggiunge la consigliera Lai. Da qui, la richiesta a sindaco a assessori competenti per capire «quando verranno ultimati i lavori sulla terrazza di Santa Caterina e quando verrà effettivamente e realmente avviata la derattizzazione e la disinfestazione di tutta l’area del Bastione».

La risposta alla derattizzazione è arrivata, quanto alla chiusura del cantiere non ci sono certezze.

