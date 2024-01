«Bastione, gestione unica a un privato» 

Da decenni il Bastione di Saint Remy è in balia dei vandali. Soprattutto di notte l’antico monumento diventa terra di nessuno dove ne succedono di tutti i colori. Ogni anno il Comune spende milioni di euro per riparare i danni: panchine divelte, alberi sradicati, scritte e pasticci su muri, panchine e pavimenti. L’ultimo progetto da 1,7 milioni di euro per l’impermeabilizzazione, i parapetti, le sedute in marmo e il nuovo verde è stato approvato pochi giorni fa.

Gestione unica

Ma quali strategie usare per arginare il fenomeno ed evitare di buttare soldi al vento? Il Consiglio comunale aveva approvato una mozione per installare le telecamere e chiudere la vecchia fortificazione almeno durante le ore notturne, esattamente come si fa per i parchi comunali. «La mia idea è che dobbiamo ragionare su una gestione unica, che comprenda anche la Passeggiata coperta, il Caffè degli spiriti e i Giardini sotto le mura», afferma il sindaco Paolo Truzzu. Per il primo cittadino la soluzione ottimale sarebbe «trovare un soggetto unico privato con il quale sottoscrivere un’intesa che si prenda cura di tutto il comparto». Un’opzione non facile da realizzare, visto anche come è andata la vicenda dei Giardini sotto le mura la cui gestione era stata vinta da una società che poi ha deciso di abbandonare l’iniziativa. Ora quei locali, in una posizione di prestigio, sono vuoti, trasformati in deposito e occupati parzialmente da mezzi e attrezzi utilizzati dagli operai per la manutenzione del verde. «I nostri uffici – aggiunge Truzzu – stanno lavorando per studiare il bando per un soggetto unico. Questa sarà la strada».

No alla chiusura

Gabriella Deidda è l’assessora ai Lavori pubblici, quella che gestisce i cordoni della borsa. «Non penso che la chiusura notturna del bastione sia sufficiente per difenderlo dagli attacchi degli incivili. Secondo me – precisa l’assessora – non è una questione di cancelli o telecamere, anche perché i danni maggiori vengono causati durante il giorno e non sempre vengono causati dai teppisti. Le sedute delle panchine, per esempio, sono molto deboli e sono state rotte involontariamente da turisti o da chi voleva affacciarsi per godere di un panorama migliore». Vigilanza con le guardie? «La soluzione è una: sarebbe necessaria più educazione civica». E il bastione di Santa Caterina chiuso dalla notte dei tempi? «È stata necessaria una revisione dei prezzi, i lavori per la copertura dell’ipogeo sono ripartiti con il nulla osta della Sovrintendenza».

La Sovrintendenza

«La chiusura del bastione esula dalle competenze del mio ufficio», precisa la sovrintendente Monica Stocchino. «Il Comune ha la responsabilità dei monumenti e fa le valutazioni di merito. Una cosa è certa – conclude – se il monumento non si può o non si sa usare non deve essere utilizzato».

RIPRODUZIONE RISERVATA