Bastione, due milioni per il rilancio 

Macerie, sporcizia, degrado e incuria. Il Bastione di saint Remy è il monumento più rappresentativo del capoluogo ma non versa in buona salute. Il baluardo che faceva parte della fortificazione del Castello, a Capodanno ospiterà uno degli spettacoli itineranti proposti dal Comune. Un evento che sarà seguito da migliaia di persone che dovranno “godersi” anche il decadimento che certamente il luogo non merita. La lista nera è lunga: bastione di Santa Caterina, Teatro civico all’aperto, Caffé degli Spiriti.

Scavi infiniti

La recinzione bianca semi divelta non è sufficiente per nascondere l’incuria che regna tra troppo tempo nel bastione di Santa Caterina, Macerie, rifiuti, erbacce fanno da cornice a quella che è una delle più importanti scoperte archeologiche della città. Sarebbe dovuto diventare un Parco archeologico, invece – per motivi inspiegabili – operai e mezzi sono spariti dal cantiere per l’ennesima volta da quando, il 10 giugno 2009, sono iniziati i lavori. L’obiettivo è coprire l’ipogeo realizzando un pavimento flottante e un ingresso che consenta l’accesso alle strutture sotterranee. Per ora rimane un sogno, in attesa dell’arrivo delle travi che dovrebbero consentire la realizzazione dei solai e la conseguente riapertura della piazza.

Teatro abbandonato

Chiuso nel 2020, il Teatro civico all’aperto è un altro monumento al degrado. La precedente amministrazione aveva stanziato 300.000 euro per la riqualificazione. Il progetto di recupero, però, si era arenato nella sabbie mobili della burocrazia. Nel corso dei lavori si era verificata la necessità di redigere una perizia di variante per sostituire impianti non più a norma. «La perizia è in fase di elaborazione e sarà poi consegnata alla Soprintendenza per il nulla osta di rito», aveva dichiarato l’ex assessora ai Lavori pubblici. A oggi ancora niente, se non lo scheletro di un edificio che sembra la fotocopia di quello bombardato il 26 febbraio 1943.

La terrazza

Dalla terrazza del bastione di Saint Remy la visuale incantevole sul Golfo degli Angeli fa a pugni con le sedute di marmo spaccate, i pasticci di vernice sui muri e il plexiglass rovinato dai solventi utilizzati per pulire le scritte. Le panchine di marmo ormai sono solo un ricordo lontano, distrutte e utilizzate solo da maldestri skater stranieri per i video. Le pulizie straordinarie di settembre per il G7 del lavoro fanno parte del passato. A incupire il quadro di desolazione la chiusura del Caffè degli Spiriti, al centro di una diatriba burocratica. Servirebbe più sorveglianza, con telecamere e guardie giurate. «Il Comune ha la responsabilità dei monumenti e fa le valutazioni di merito», aveva detto al nostro giornale la sovrintendente Monica Stocchino. «Se il monumento non si può o non si sa usare non deve essere utilizzato».

I programmi

Il futuro del bastione di Saint Remy e in chiaroscuro. Da una parte i lavori potrebbero riprendere in tempi rapidi, dall’altra, soprattutto per quanto riguarda il Teatro civico all’aperto, le speranze sono poche. «Grazie alla collaborazione con la Regione, stiamo prevedendo interventi importanti. La variazione di bilancio regionale, pubblicata oggi sul Buras, ha previsto, tra gli altri, 2 milioni per il rifacimento dei parapetti del Bastione e il restauro degli infissi e della balaustre del bastione Saint Remy, lato passeggiata coperta», afferma il sindaco Massimo Zedda. «Il Bastione ha inoltre ripreso ad attrarre eventi culturali e di spettacolo, richiamando un grande pubblico: il concerto del Teatro lirico e il festival “Si muove la città” in estate, il festival Marina Cafè Noir, svoltosi recentemente, per citare alcuni esempi. L'amministrazione dovrà ora procedere a bandire una gara per l'assegnazione dell'ex Caffè degli Spiriti. In merito al Teatro Civico di Castello – conclude Zedda - bisogna reperire i fondi, che sono ingenti».

