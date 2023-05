Bastione, degrado senza fine 

È da tanto - troppo - tempo che si annuncia l’imminente rinascita, con l’arrivo delle nuove sedute in sostituzione di quel che resta delle vecchie. Sopraffate dal peso dei vandali e incapaci di reggere quello umano è oramai certo che qualcosa - in fase di progettazione - non è andato come avrebbe dovuto. Così alla fine l’hanno imparato un po’ tutti che i basamenti troppo distanti non sono la soluzione ideale per lastre così lunghe. E poi c’è il cantiere senza fine nella terrazza di Santa Caterina, sventrata dal 2009, e protagonista di lavori di riqualificazione proceduti a singhiozzo e rallentati dal Covid prima e dal costo dell’acciaio quadruplicato poi.

Dovrebbe - e potrebbe - essere il fiore all’occhiello della città. Con la sua scalinata maestosa che s’arrampica sul piazzale bianco intitolato a Umberto I, testimone muto degli incivili irrispettosi della storia e dell’immobilismo di chi, al di là degli annunci spalmati nel tempo, non ha ancora restituito il dovuto decoro a uno dei simboli del capoluogo sardo. Un selfie al Bastione è immancabile, altrettanto lo stupore per il senso di incuria. Bisogna mettersi d’impegno e aguzzare la vista per trovare qualche centimetro delle lastre di plexiglas libere da scritte e scarabocchi senza senso, altrettanta buona volontà occorre per individuare una seduta utilizzabile.

«It doesn’t look good», dice Carl, arrivato da Londra con moglie, due bimbi biondissimi e tante belle intenzioni. Cambiando la lingua il risultato è identico: «È un posto meraviglioso, peccato sia così trascurato».In una mattina come tante, di quelle movimentate dai forestieri arrivati con la nave da crociera, superati i centosettanta gradini lo stupore è doppio: davanti al panorama mozzafiato che domina sulla città, e un altro - decisamente meno poetico - alla vista dello stato in cui versa il bastione di Saint Remy. Tra pasticci di writer senza rispetto né vena artistica e quel che resta delle vecchie sedute di marmo che non hanno retto il peso del tempo. Poco distante l’eterno cantiere di Santa Caterina, imprigionato nella gabbia metallica. Così, degrado e abbandono accolgono gli ospiti stranieri e fanno indignare i locali.

Abbandono

Le promesse

L’assessora

«Capisco lo stato d’animo dei cittadini, e dispiace anche a me vedere il Bastione rovinato dai vandali», premette Gabriella Deidda, assessora ai Lavori pubblici. Non si sbilancia sui tempi, ma assicura: «Stiamo lavorando costantemente ai due monumenti così come si stanno portando avanti tanti altri progetti. I tempi sono lunghi, ma dipendono dagli iter burocratici e ovviamente, nel caso di Saint Remy così come di Santa Caterina, ogni progetto deve essere approvato dalla soprintendenza».

