Bastione, degrado senza fine 

Il bastione Saint Remy è riuscito nei secoli a difendere la città, ma nulla ha potuto fare contro vandali e incivili che l’hanno ridotto a monumento al degrado e all’incuria. Dalla terrazza la visuale incantevole sul Golfo degli Angeli fa a pugni con le sedute di marmo spaccate, i pasticci di vernice sui muri e il plexiglass rovinato dai solventi utilizzati per pulire le scritte. Per non parlare delle transenne utilizzate per recintare gli scavi di Santa Caterina, iniziati 16 anni fa e ancora in alto mare.

Non certo un buon vedere per i turisti che ogni mattina sfidano la scalinata alla ricerca della storia del capoluogo.

L’incuria sulla terrazza

Alle 9,30 il sole picchia forte sulla terrazza. Decine di visitatori con il fiatone girano spaesati tra le panchine. «Peccato, è un monumento molto bello, ma trascurato», dice Massimo di Milano, in vacanza in città con la fidanzata. «Sono veramente brutti i pannelli di plexiglass offuscati e pasticciati, danno l’idea di una vista mozzata». Alessandra Cabras di Monserrato in visita al bastione con il compagno Giosuè Castelli di Ferrara. «Ci vorrebbero più controlli, questo è il monumento simbolo della città. L’ho conosciuto in condizioni nettamente migliori, invece sta diventando peggio di piazza Del Carmine». La donna ha una proposta. «Ci vorrebbero più locali dove bere un drink in santa pace, solo così si terrebbero alla larga vandali e incivili. È chiaro che se i luoghi non sono curati e custoditi, prima o poi finiscono in malora».

Maurizio di Genova e la moglie sono in vacanza a Pula. «Abbiamo approfittato della giornata per fare una gita in città. Il Bastione? È la seconda volta che ci veniamo, purtroppo notiamo che è peggiorato». Anche per i due liguri la parola d’ordine è vigilanza. «Come molti monumenti d’Italia, avrebbero necessità di più regole, controlli e sanzioni».

Vandali e pasticci

Renato Capocchia guida il tour di un gruppo di turisti spagnoli. «Arrivando dal basso, da piazza Costituzione, dopo aver affrontato la scalinata notano degrado e graffiti ma vengono immediatamente “rapiti” dalla vista mozzafiato». La Sella del Diavolo, le navi in porto, il cimitero di Bonaria e i monti di Capoterra, però, non sono sufficienti a cancellare il decadimento del bastione di Saint Remy. Nello spazio che volge all’aeroporto la visuale è ammorbata dalla puzza di un angolo trasformato in vespasiano. «Non è ammissibile che una parte così importante del capoluogo sia in queste condizioni», afferma Leonardo Cozzi, di Monza, in vacanza a Iglesias. «Scritte e transenne andrebbero eliminate al più presto e la zona riqualificata. Così come andrebbero create zone d’ombra con alberi e locali».

Chiacchiere e chiusura

Sul futuro del Bastione da anni solo parole. Gli scavi di Santa Caterina sono bloccati per mancanza di fondi. Il bastione di Saint Remy è in pessime condizioni e, se non si interviene in tempo, potrebbe rischiare la chiusura. «Se il monumento non si può o non si sa usare non deve essere utilizzato», è il concetto ribadito più volte dalla sovrintendente Monica Stocchino.

