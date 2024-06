Bastione, cinque idee per il rilancio: «No a un infopoint» 

L’ascensore panoramico che dal Giardino sotto le Mura porta alla terrazza di Santa Caterina è ripartito da poche settimane. Una buona notizia. Quelli che da viale Regina Elena portano in piazza Palazzo invece sono ancora bloccati. Del resto, salire non riserva belle sorprese: non c’è solo il cantiere infinito per i lavori di restauro dell’Ipogeo (lì da cinque anni), chi arriva da via De Candia incontra quel mostro di cemento a forma di scivolo, recintato da una rete metallica (ora in parte coperta da un telo del Comune), che serve per trasportare materiali e macchinari. Sulla terrazza di Saint Remy la solita fotografia: panchine spezzate (resistono appena tre), plexiglass di nuovo rotti e imbrattati di scritte dopo che il Comune li aveva ripuliti neppure dieci mesi fa e pozze d’acqua sulla terrazza un tempo occupata dal locale-bar e chiuso per farne forse un infopoint, forse qualcos’altro. Benvenuti al Bastione: il monumento più importante di Cagliari soffre e inevitabilmente, il suo rilancio, finisce nel programma dei candidati sindaco.

Le idee

«Il Bastione, come tutti i siti di interesse storico, culturale e turistico della città, è completamente abbandonato», dice Emanuela Corda, Alternativa. «Anche quei pochi interventi di ripristino sono stati vanificati dalla totale mancanza di programmazione. Aver chiuso i locali sul Bastione è stato un grave errore, almeno prima c’era chi attraverso una concessione teneva in ordine e vitale la terrazza». «Il Bastione deve essere un punto di socializzazione della città, uno spazio di gioco per i più piccoli. Lo faremo ritornare un luogo di incontro con aree di ombra e di relax. Nei nostri progetti c’è un concorso di idee e anche quello di far diventare la galleria coperta uno spazio espositivo permanente. Vogliamo rendere accessibile Castello con la costante funzionalità degli ascensori e attraverso l’attivazione di una navetta circolare», sottolinea Claudia Ortu, Cagliari Popolare.

Sull’accessibilità a Castello insiste anche Giuseppe Farris, CiviCa 2024: «È il quartiere più identitario di Cagliari ma è il più periferico perché sostanzialmente inaccessibile. Bisogna risolvere una volta per tutte il problema degli ascensori, aggiungere uno a Santa Croce, e potenziare le linee del pollicino. Per rivitalizzare Castello, dove il Bastione è il “pezzo” principale, bisogna garantire servizi con una specifica programmazione».

La cura

«Il degrado del Bastione», dice Alessandra Zedda, centrodestra, «è una situazione che parte da lontano e non riconducibile solo alle mancanze della passata amministrazione. Noi vogliamo riqualificare l’area, a partire dalla passeggiata all’aperto tra i Giardini pubblici e il Bastione di Saint Remy». Tra gli interventi, «la ripavimentazione della terrazza del bastioncino e il recupero di Santa Caterina, in particolare l’ipogeo. Non prevediamo la realizzazione dell’infopoint, le cui competenze e prerogative saranno però garantite dall’ufficio di prossimità». Secondo Massimo Zedda, centrosinistra, occorre «riprendere anzitutto la manutenzione, la pulizia e il decoro, terminare lo scavo archeologico di santa Caterina per renderlo visitabile in accordo con le prescrizioni della Soprintendenza e ripristinare l'accessibilità dell'ascensore che realizzammo in via Regina Elena». Non solo. L’idea, è anche quella di «utilizzare la passeggiata coperta come luogo di eventi di cultura e spettacolo, insieme alla riapertura di altri spazi come il Teatro civico di Castello, abbandonato dalla precedente amministrazione, quindi terminare i lavori di via Regina Elena lato marciapiedi, completare l’intervento in via Fossario, e restituire alla città un caffè storico di proprietà comunale, chiuso da anni con l'idea di un punto informazioni mai attivato. Informazioni che potrebbero essere date anche all'interno delle attività di Castello, così come in altre parti della città, in collaborazione col tessuto commerciale». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA