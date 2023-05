Bastione chiuso la notte? É scontro  

Bastione Saint Remy, terrazza Umberto I, vietato l’ingresso nelle ore notturne. Un’ipotesi, per il momento. Il Comune ci ragiona nell’ambito di un progetto di rilancio del monumento simbolo di Cagliari che vede, tra le altre cose, anche la chiusura di notte per motivi di sicurezza. «Niente di nuovo, una pratica che si svolge in diverse città del mondo per tutelare i monumenti», dice Raffaele Onnis, primo firmatario della proposta votata da Palazzo Bacaredda. «È un fallimento della politica che affronta l’inciviltà con lucchetti e cancelli», risponde Francesca Mulas, consigliera di Possibile. Fuori dall’aula di Palazzo Bacaredda, il tema “conquista” anche i turisti, cittadini, associazioni: «Perché no?», domanda Alejandro, arrivato a Cagliari da Siviglia. «Succede anche da noi: Plaza de Espana», il complesso architettonico in stile mudéjar, «a mezzanotte chiude».

Il percorso

La premessa è che l’amministrazione da tempo studia un progetto per il rilancio del Bastione, e la chiusura notturna è uno degli elementi. Gli altri sono un servizio di vigilanza, la rimozione dei pannelli di plexiglass (autorizzati dalla Soprintendenza), il rifacimento della panchine, la pulizia quotidiana, la manutenzione: sullo sfondo, l’idea di affidare l’intera gestione del Bastione (lo spazio degli Spiriti, la videosorveglianza, il Giardino sotto le Mura, la Passeggiata Coperta) a una società esterna. «Il primo atto di indirizzo per il rilancio del monumento è sulla facciata, quella “nicchia” dove Giuseppe Costa aveva sistemato una fontana e che oggi è “coperta” da una pianta che somiglia a un banano», spiega Onnis. «Facciamo un bando per ideare un’opera artistica posizionata in quel luogo. Sulla chiusura notturna, invece, se prendiamo Roma, il monumento dell’Altare della Patria la notte è chiuso. Questo succede non per sottrarre un bene alla comunità ma, anzi, per tutelarlo meglio», da vandali e incivili. «Chiudere il Bastione è un fallimento totale del centrodestra che governa Cagliari da quattro anni che ha scelto la soluzione più drastica per un monumento che invece meriterebbe di essere curato, animato e fruito», risponde Francesca Mulas. «Un'amministrazione che abdica al suo ruolo di custodia e gestione e preferisce chiudere i monumenti e imporre divieti ovunque», il riferimento è a quelli del nuovo regolamento di polizia urbana, «ha fallito», aggiunge.

Residenti e operatori

Il Comune, comunque, ci prova: ma vale la pena ricordare che c’è già un precedente (negativo) sulla chiusura di monumenti durante la notte. Nel 2017 la vecchia amministrazione aveva chiesto alla Soprintendenza di sollevare una cancellata a Sant’Eulalia. La risposta: no secco. Purtroppo, però, il vandalismo continua a manifestarsi: e il Bastione ne sa qualcosa. Per un motivo o per un altro,inciviltà e degrado non si riescono a fermare. E allora, che fare? «Cancellare, restaurare, proteggere, vigilare. Ma senza chiudere le cose preziose in gabbie, scrigni o recinti», spiega Rebecca Lewis Lalatta, residente, e rappresentante del comitato di cittadini Casteddu ‘e Susu. «Prima della chiusura del Bastione durante la notte, andrebbe pensata la sua riqualificazione: da anni ormai la terrazza di Santa Caterina è un cantiere. Ecco, sarebbe bene sistemare quello che è già iniziato e poi pensare a tutto il resto», aggiunge. Per gli albergatori «se la chiusura di notte avviene tra mezzanotte o l’1 e le 6 o le 7 del mattino dopo, allora non c’è niente di male», dice Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. «Questa scelta può contribuire a tutelare meglio il monumento. Meglio di tutti, però», conclude, «può fare un piano turistico del marketing che consente di ragionare in termini di programmazione e non per “pezzetti” di città e non soltanto in circostanze di emergenza».