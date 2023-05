«Bastione ai privati per 20 anni»  

Resiste, malgrado tutto. D’altra parte, il mestiere di un bastione è proprio resistere, però quello di Saint Remy non se la passa bene. E sembra aver interrotto ogni rapporto con la fortuna, considerato che da decenni diverse Giunte comunali - compresa l’attuale - non riescono a risolvere i mille problemi di cui soffre il monumento cagliaritano che vanta il più alto numero di cartoline. E di turisti delusi per lo stato di abbandono in cui si trova. Nell’Aula di Palazzo Bacaredda martedì si chiederà al sindaco, e lo farà la sua maggioranza, di intervenire su molte cose che riguardano il Bastione. E lui, Paolo Truzzu, rilancia con una «concessione ventennale a un privato, in blocco, dell’intero sistema: compresi Passeggiata coperta, campi del Terrapieno e Giardino sotto le mura, oltre che la terrazza Umberto I. «Servizi in linea con il fatto che è un monumento», aggiunge Truzzu, «manutenzione ordinaria a carico del concessionario e un canone da versare al Comune».

Situazione drammatica

Il Bastione parla, se ci si fa due passi, e non dice parole lusinghiere su com’è (mal)tenuto. Proprio quest’evidenza ha smosso i capigruppo non dell’opposizione, bensì della maggioranza, a presentare la mozione che sarà discussa dopodomani in Aula. «Nessun attacco al sindaco», premettono Raffaele Onnis (Riformatori sardi) e Alessandro Balletto (Forza Italia), così non s’intacca la pubblica armonia del centrodestra. Ma, certo, quella mozione non è nemmeno una carezza: anche perché a firmare il documento nel dicembre scorso erano stati anche Antonello Floris (Fratelli d’Italia, come il sindaco), Aurelio Lai (Solinas presidente) e Roberto Mura (PSd’Az). Insomma, un pressing sul sindaco da parte dalla maggioranza che lo sostiene, il che dà la misura di quanto sia grave la malattia del Bastione di Saint Remy e di come non sia più possibile continuare a volgere lo sguardo altrove.

Lo scenario

Pannelli di plexiglass pasticciati, sedute di marmo distrutte, il cantiere archeologico di Santa Caterina diventato archeologico anch’esso, degrado. Lo scenario raccontato nei giorni scorsi da L’Unione Sarda turba i cagliaritani e fa storcere la bocca ai turisti. Proprio per questo, i capigruppo di maggioranza hanno presentato la mozione: sollecita un servizio di vigilanza, la chiusura della terrazza Umberto I la notte, la rimozione dei pannelli di plexiglass (che però sono barriere anti suicidio, bisogna tenerne conto), l’affidamento in gestione della Passeggiata coperta. Ecco cosa chiedono i compagni di viaggio del sindaco.